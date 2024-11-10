10 ноября 2024

Аудиторы проверят, куда три челябинских муниципалитета потратили 4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, документ, телефон, бюджет, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Проверка носит плановый характер, говорят в КСП Челябинской области Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверят, куда в Локомотивном, Уйском и Агаповском районах были потрачены почти четыре миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«КСП Челябинской области проводит обязательные проверки отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований: Локомотивного, Уйского и Агаповского за 2023 год», — сообщает пресс-служба региональной КСП в telegram-канале. Объем средств, подлежащих проверке, составляет почти четыре миллиарда рублей: в Агаповском муниципальном районе — 1,93 миллиарда рублей, в Локомотивном городском округе — 382,7 миллиона рублей, в Уйском муниципальном районе — 1,91 миллиарда рублей.

Аудиторы также проверят отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2023 год. В программу проверок войдет контроль за исполнением доходной и расходной частей бюджетов муниципалитетов, соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Мероприятия носят плановый характер.

Аудиторы КСП Челябинской области ранее проводили проверку трат годового бюджета города Трехгорный. Проверка также была предусмотрена в плане работы КСП Челябинской области на 2024 год, добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверят, куда в Локомотивном, Уйском и Агаповском районах были потрачены почти четыре миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ведомства. «КСП Челябинской области проводит обязательные проверки отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований: Локомотивного, Уйского и Агаповского за 2023 год», — сообщает пресс-служба региональной КСП в telegram-канале. Объем средств, подлежащих проверке, составляет почти четыре миллиарда рублей: в Агаповском муниципальном районе — 1,93 миллиарда рублей, в Локомотивном городском округе — 382,7 миллиона рублей, в Уйском муниципальном районе — 1,91 миллиарда рублей. Аудиторы также проверят отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2023 год. В программу проверок войдет контроль за исполнением доходной и расходной частей бюджетов муниципалитетов, соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Мероприятия носят плановый характер. Аудиторы КСП Челябинской области ранее проводили проверку трат годового бюджета города Трехгорный. Проверка также была предусмотрена в плане работы КСП Челябинской области на 2024 год, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...