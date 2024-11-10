Аудиторы проверят, куда три челябинских муниципалитета потратили 4 млрд рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверят, куда в Локомотивном, Уйском и Агаповском районах были потрачены почти четыре миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
«КСП Челябинской области проводит обязательные проверки отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований: Локомотивного, Уйского и Агаповского за 2023 год», — сообщает пресс-служба региональной КСП в telegram-канале. Объем средств, подлежащих проверке, составляет почти четыре миллиарда рублей: в Агаповском муниципальном районе — 1,93 миллиарда рублей, в Локомотивном городском округе — 382,7 миллиона рублей, в Уйском муниципальном районе — 1,91 миллиарда рублей.
Аудиторы также проверят отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2023 год. В программу проверок войдет контроль за исполнением доходной и расходной частей бюджетов муниципалитетов, соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Мероприятия носят плановый характер.
Аудиторы КСП Челябинской области ранее проводили проверку трат годового бюджета города Трехгорный. Проверка также была предусмотрена в плане работы КСП Челябинской области на 2024 год, добавили в ведомстве.
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