27 октября 2024

Аудиторы проверят траты годового бюджета Трехгорного

КСП Челябинской области проверит отчет о годовом бюджете Трехгорного
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая группа КПС отправилась в Трехгорный
Рабочая группа КПС отправилась в Трехгорный Фото:

Рабочая группа приступила к проверке отчета о годовом бюджете в ЗАТО Трехгорный (Челябинская область). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Рабочая группа КСП приступила к проверке годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Трёхгорного городского округа», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Будут также изучены отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2023 год.

Аудиторы проверят исполнения доходной и расходной части бюджета, соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства, также выполнение условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. Мероприятие носит плановый характер. Оно было предусмотрено в плане работы КСП Челябинской области на 2024 год, добавили в ведомстве.

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Рабочая группа приступила к проверке отчета о годовом бюджете в ЗАТО Трехгорный (Челябинская область). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Рабочая группа КСП приступила к проверке годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Трёхгорного городского округа», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Будут также изучены отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2023 год. Аудиторы проверят исполнения доходной и расходной части бюджета, соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства, также выполнение условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. Мероприятие носит плановый характер. Оно было предусмотрено в плане работы КСП Челябинской области на 2024 год, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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