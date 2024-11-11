На миасском заводе «СпецАгрегат» депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева собрали новый бульдозер. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, машина выполнена на электрической тяге.
«Бульдозер БЭ-10 является современной техникой на электрической тяге. По схеме это последовательный гибрид, собранный из отечественных комплектующих», — рассказали URA.RU в «СпецАгрегате».
За основу миасские инженеры взяли бульдозер десятого класса производства Челябинского тракторного завода. Специалисты переработали раму, установили ходовую часть собственной разработки. Модификация позволила создать конкурентоспособную машину.
Масса бульдозера чуть превысила 20 тонн. На нем установлен ярославский «ЯМЗ-236», мощность которого составляет 199 лошадиных сил. Максимальное тяговое усилие достигает 25 тонн-сил.
В настоящий момент ведутся переговоры с одной из дочерних компаний «Газпрома». Ожидается поставка машин в северные регионы страны на месторождения монополиста.
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