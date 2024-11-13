Общество Армия из сотен машин вышла убирать последствия стихии в Свердловской области Более 290 единиц спецтехники вывели на уборку снега в Свердловской области 14 ноября 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + Дороги обработали пескосоляной смесью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ликвидировать последствия снегопада на свердловские дороги вывели 291 единицу спецтехники. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «На дороги вышли 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц другой техники. Для обработки дорог использовано более трех тысяч кубометров пескосоляной смеси», — следует из сообщения. Власти напомнили, что жители региона могут сообщать о дорогах, которые требуют очистки, через диспетчерские службы. Для федеральных трасс обращения принимаются в ФКУ «Уралуправтодор», для региональных — в управление автодорог, а для улиц Екатеринбурга — в ЕДДС города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ликвидировать последствия снегопада на свердловские дороги вывели 291 единицу спецтехники. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «На дороги вышли 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц другой техники. Для обработки дорог использовано более трех тысяч кубометров пескосоляной смеси», — следует из сообщения. Власти напомнили, что жители региона могут сообщать о дорогах, которые требуют очистки, через диспетчерские службы. Для федеральных трасс обращения принимаются в ФКУ «Уралуправтодор», для региональных — в управление автодорог, а для улиц Екатеринбурга — в ЕДДС города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям