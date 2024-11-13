Армия из сотен машин вышла убирать последствия стихии в Свердловской области

Ликвидировать последствия снегопада на свердловские дороги вывели 291 единицу спецтехники. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«На дороги вышли 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц другой техники. Для обработки дорог использовано более трех тысяч кубометров пескосоляной смеси», — следует из сообщения.
Власти напомнили, что жители региона могут сообщать о дорогах, которые требуют очистки, через диспетчерские службы. Для федеральных трасс обращения принимаются в ФКУ «Уралуправтодор», для региональных — в управление автодорог, а для улиц Екатеринбурга — в ЕДДС города.
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