13 ноября 2024

Жительница Магнитогорска отдала все сбережения по паролю «Здравствуйте, Муська»

© Служба новостей «URA.RU»
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Две пенсионерки отдали мошенникам больше двух миллионов рублей
Две пенсионерки отдали мошенникам больше двух миллионов рублей Фото:

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) в два приема отдала более 600 тысяч рублей неизвестной женщине, сказавшей пароль «Здравствуйте, Муська». Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Пенсионного фонда, сообщил, что ей нужно сделать перерасчет пенсии. После этого ей снова позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Услышав, что ей звонили из „ПФР“, „сотрудник“ объяснил, что она продиктовала свои данные мошенникам, и они уже оформили на нее кредиты на миллион рублей. Затем, выяснив, что у 59-летней жертвы есть 500 тысяч рублей, мошенники сказали ей собрать все накопления и ехать до ближайшего торгового центра. Там она передала пакет с деньгами женщине, произнесшей пароль „Здравствуйте, Муська“, после чего вернулась домой», — сообщили в пресс-службе.

На следующий день потерпевшей снова позвонили и спросили, имеются ли у нее еще деньги на вкладах или счетах. Пенсионерка сообщила, что у нее есть 134 тысячи рублей. После она съездила в банк, сняла их со счета, вновь проехала в торговый центр и передала пакет с деньгами той же женщине, которая снова сказала кодовую фразу «Здравствуйте, Муська». Вернувшись домой, она осознала нелепость ситуации, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Женщину, забиравшую деньги, задержали. Выяснилось, что 55-летняя задержанная сама стала жертвой мошенников. Она перевела аферистам 1,6 миллиона рублей.

Далее с ней связался мужчина, который сообщил, что проводится спецоперацию по поиску мошенников, которые оформили на нее кредиты, и она должна помочь. По указанию звонивших, женщина дважды ездила в торговый центр, где называя кодовую фразу, забирала деньги и переводила их на указанные злоумышленниками счета. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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Жительница Магнитогорска (Челябинская область) в два приема отдала более 600 тысяч рублей неизвестной женщине, сказавшей пароль «Здравствуйте, Муська». Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Пенсионного фонда, сообщил, что ей нужно сделать перерасчет пенсии. После этого ей снова позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Услышав, что ей звонили из „ПФР“, „сотрудник“ объяснил, что она продиктовала свои данные мошенникам, и они уже оформили на нее кредиты на миллион рублей. Затем, выяснив, что у 59-летней жертвы есть 500 тысяч рублей, мошенники сказали ей собрать все накопления и ехать до ближайшего торгового центра. Там она передала пакет с деньгами женщине, произнесшей пароль „Здравствуйте, Муська“, после чего вернулась домой», — сообщили в пресс-службе. На следующий день потерпевшей снова позвонили и спросили, имеются ли у нее еще деньги на вкладах или счетах. Пенсионерка сообщила, что у нее есть 134 тысячи рублей. После она съездила в банк, сняла их со счета, вновь проехала в торговый центр и передала пакет с деньгами той же женщине, которая снова сказала кодовую фразу «Здравствуйте, Муська». Вернувшись домой, она осознала нелепость ситуации, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Женщину, забиравшую деньги, задержали. Выяснилось, что 55-летняя задержанная сама стала жертвой мошенников. Она перевела аферистам 1,6 миллиона рублей. Далее с ней связался мужчина, который сообщил, что проводится спецоперацию по поиску мошенников, которые оформили на нее кредиты, и она должна помочь. По указанию звонивших, женщина дважды ездила в торговый центр, где называя кодовую фразу, забирала деньги и переводила их на указанные злоумышленниками счета. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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© Служба новостей «URA.RU»
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