Магнитогорца, напавшего с ножом на полицейского, отправят в психдиспансер

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Вместо колонии мужчину просят отправить на лечение Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) начался суд над местным жителем, который напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, из-за обнаруженных проблем с психикой его попросили отправить в соответствующее медучреждение.

«Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. Прокуратура области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Дело направлено в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Новость по теме
В Магнитогорске мужчина напал с ножом на полицейского

Мужчина напал на полицейского в ноябре 2023 года в подъезде дома № 11Б по улице Труда в Магнитогорске. Экипаж прибыл по данному адресу из-за жалоб жителей, которые рассказали, что пьяный сосед ломится к ним в жилье. При задержании мужчина оказал сопротивление: пырнул ножом в спину одного из полицейских. После чего закрылся в своей квартире, но все же был задержан.

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В Магнитогорске (Челябинская область) начался суд над местным жителем, который напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, из-за обнаруженных проблем с психикой его попросили отправить в соответствующее медучреждение. «Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. Прокуратура области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Дело направлено в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина напал на полицейского в ноябре 2023 года в подъезде дома № 11Б по улице Труда в Магнитогорске. Экипаж прибыл по данному адресу из-за жалоб жителей, которые рассказали, что пьяный сосед ломится к ним в жилье. При задержании мужчина оказал сопротивление: пырнул ножом в спину одного из полицейских. После чего закрылся в своей квартире, но все же был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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