Магнитогорца, напавшего с ножом на полицейского, отправят в психдиспансер

14 ноября 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Вместо колонии мужчину просят отправить на лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) начался суд над местным жителем, который напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, из-за обнаруженных проблем с психикой его попросили отправить в соответствующее медучреждение. «Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. Прокуратура области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Дело направлено в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме В Магнитогорске мужчина напал с ножом на полицейского Мужчина напал на полицейского в ноябре 2023 года в подъезде дома № 11Б по улице Труда в Магнитогорске. Экипаж прибыл по данному адресу из-за жалоб жителей, которые рассказали, что пьяный сосед ломится к ним в жилье. При задержании мужчина оказал сопротивление: пырнул ножом в спину одного из полицейских. После чего закрылся в своей квартире, но все же был задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) начался суд над местным жителем, который напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, из-за обнаруженных проблем с психикой его попросили отправить в соответствующее медучреждение. «Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. Прокуратура области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Дело направлено в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина напал на полицейского в ноябре 2023 года в подъезде дома № 11Б по улице Труда в Магнитогорске. Экипаж прибыл по данному адресу из-за жалоб жителей, которые рассказали, что пьяный сосед ломится к ним в жилье. При задержании мужчина оказал сопротивление: пырнул ножом в спину одного из полицейских. После чего закрылся в своей квартире, но все же был задержан.