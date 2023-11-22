В Магнитогорске мужчина напал с ножом на полицейского

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Мужчина напал на полицейского со спины Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 22 ноября местный житель напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был оперативно задержан. В СКР по региону в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Экипаж ППС прибыл к одному из жилых многоквартирных домов на улице Труда по сообщению от местной жительницы, что к ней в жилище пытается ворваться сосед. Незваный гость за дверью высказывал угрозы и нецензурно выражался. При появлении полицейских дебошир направил свою агрессию в отношении блюстителей порядка и ударил одного из них ножом в область спины выше бронежилета. После чего попытался спрятаться в своей квартире. В результате дальнейших действий правоохранительных органов злоумышленник был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе областного следкома отметили, что все произошло в дневное время. При нападении магнитогорец был пьян. После произошедшего пострадавший сотрудник был госпитализирован. Задержанный отправился в отдел полиции.

«В настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 22 ноября местный житель напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был оперативно задержан. В СКР по региону в отношении него возбуждено уголовное дело. «Экипаж ППС прибыл к одному из жилых многоквартирных домов на улице Труда по сообщению от местной жительницы, что к ней в жилище пытается ворваться сосед. Незваный гость за дверью высказывал угрозы и нецензурно выражался. При появлении полицейских дебошир направил свою агрессию в отношении блюстителей порядка и ударил одного из них ножом в область спины выше бронежилета. После чего попытался спрятаться в своей квартире. В результате дальнейших действий правоохранительных органов злоумышленник был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе областного следкома отметили, что все произошло в дневное время. При нападении магнитогорец был пьян. После произошедшего пострадавший сотрудник был госпитализирован. Задержанный отправился в отдел полиции. «В настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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