В Магнитогорске мужчина напал с ножом на полицейского

22 ноября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на полицейского со спины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 22 ноября местный житель напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был оперативно задержан. В СКР по региону в отношении него возбуждено уголовное дело. «Экипаж ППС прибыл к одному из жилых многоквартирных домов на улице Труда по сообщению от местной жительницы, что к ней в жилище пытается ворваться сосед. Незваный гость за дверью высказывал угрозы и нецензурно выражался. При появлении полицейских дебошир направил свою агрессию в отношении блюстителей порядка и ударил одного из них ножом в область спины выше бронежилета. После чего попытался спрятаться в своей квартире. В результате дальнейших действий правоохранительных органов злоумышленник был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе областного следкома отметили, что все произошло в дневное время. При нападении магнитогорец был пьян. После произошедшего пострадавший сотрудник был госпитализирован. Задержанный отправился в отдел полиции. «В настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске (Челябинская область) 22 ноября местный житель напал с ножом на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был оперативно задержан. В СКР по региону в отношении него возбуждено уголовное дело. «Экипаж ППС прибыл к одному из жилых многоквартирных домов на улице Труда по сообщению от местной жительницы, что к ней в жилище пытается ворваться сосед. Незваный гость за дверью высказывал угрозы и нецензурно выражался. При появлении полицейских дебошир направил свою агрессию в отношении блюстителей порядка и ударил одного из них ножом в область спины выше бронежилета. После чего попытался спрятаться в своей квартире. В результате дальнейших действий правоохранительных органов злоумышленник был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе областного следкома отметили, что все произошло в дневное время. При нападении магнитогорец был пьян. После произошедшего пострадавший сотрудник был госпитализирован. Задержанный отправился в отдел полиции. «В настоящее время подозреваемому планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону.