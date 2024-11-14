Минздрав инициировал проверку качества медпомощи челябинке, впавшей в кому

14 ноября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Семья потребовала провести проверку качества оказания медпомощи женщине, впавшей в кому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский минздрав инициировал проверку качества оказания медпомощи 26-летней пациентке, которая впала в кому. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Министерство здравоохранения Челябинской области указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в ГКБ №6. В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве традиционно отметили, что не вправе разглашать информацию о диагнозе и состоянии здоровья пациента, а также результатах проведенной проверки третьим лицам, так как эти сведения содержат охраняемую законом тайну. Родственники рассказали URA.RU, что женщину поместили в медикаментозную кому после операции 1 октября, когда у нее остановилось сердце. Затем последовало воспаление легких и отек мозга, после чего пациентка впала в собственную кому. Родным сообщили, что челябинку планируют долечить от воспаления в горбольнице, а затем перенаправить в паллиативный центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский минздрав инициировал проверку качества оказания медпомощи 26-летней пациентке, которая впала в кому. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Министерство здравоохранения Челябинской области указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в ГКБ №6. В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве традиционно отметили, что не вправе разглашать информацию о диагнозе и состоянии здоровья пациента, а также результатах проведенной проверки третьим лицам, так как эти сведения содержат охраняемую законом тайну. Родственники рассказали URA.RU, что женщину поместили в медикаментозную кому после операции 1 октября, когда у нее остановилось сердце. Затем последовало воспаление легких и отек мозга, после чего пациентка впала в собственную кому. Родным сообщили, что челябинку планируют долечить от воспаления в горбольнице, а затем перенаправить в паллиативный центр.