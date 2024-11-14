В ХМАО жители просят губернатора вернуть лечебные отделения в местную больницу

Жители поселка Уньюган (ХМАО) просят губернатора Руслана Кухарука вернуть в местную больницу детское, гинекологическое и терапевтическое отделения. Об этом югорчане пишут под постами губернатора в Telegram.
«Осталось только одно отделение, в котором всего 13 коек, и пять коек в дневном стационаре, это же смешное количество на пять тысяч человек! Чтобы лечь в больницу на процедуры, нужно ждать очереди месяц, а то и два. В городах в каждом районе строят больницу, а у нас все закрывают. Может, глава районной больницы решил нас всех сразу похоронить?» — негодуют местные жители в комментариях.
В 1980-х годах в поликлинике поселка были все отделения, а также дневной стационар, но на данный момент детское и гинекологическое отделения закрыты, а оставшиеся терапевтическое отделение и дневной стационар способны принять минимальное количество пациентов. «Сейчас поселок растет, люди, которые живут в нем постоянно, стареют, а больница наша становится все меньше и меньше. Помогите нам, пожалуйста!» — пишут югорчане.
В департаменте здравоохранения Югры URA.RU пояснили, что в участковой больнице поселка функционировал и продолжает функционировать круглосуточный стационар — 13 коек терапевтического профиля, одна койка педиатрического профиля и дневной стационар — пять коек терапевтического профиля и четыре койки гинекологического профиля. «Медицинская помощь оказывается в полном объеме. В случае невозможности оказать медицинскую помощь по стандарту участковой больницы пациентов своевременно направляют в Няганскую окружную больницу, которая находится в тридцати километрах от Уньюгана», — добавили в депздраве.
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