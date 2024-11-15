Аналитики определили, на какие хобби жители ХМАО чаще тратят деньги

«Авито Услуги»: у жителей ХМАО вырос спрос на творческие курсы
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан вырос спрос на занятия скрипкой
У югорчан вырос спрос на занятия скрипкой Фото:

У жителей ХМАО особым спросом стали пользоваться хобби, связанные с искусством. Больше всего интерес югорчан за год вырос на занятия рисованием и на курсы по теории музыки, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«В разделе „Изобразительное искусство“ наиболее высокий спрос у жителей Ханты-Мансийского автономного округа на занятия рисованием и живописью. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) больше всего вырос спрос на занятия по рисованию (+700%). Спрос на занятия живописью увеличился на 25%. Спрос на остальные виды рисования почти не изменился по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании.

В сфере музыки югорчане не только увлекаются игрой на инструментах, но также занимаются вокалом и сольфеджио. «Самый большой рост спроса на занятия по теории музыки (+400%). На втором и третьем местах по росту спроса — обучение игре на скрипке (+243%) и фортепиано (+105%). Также заметен рост спроса на занятия по вокалу (+50%) и барабанам (+33%)», — поясняют аналитики сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, какие писатели популярны у жителей ХМАО. Тогда, по данным аналитиков «Читай-города», в топ попали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк и Агата Кристи.

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У жителей ХМАО особым спросом стали пользоваться хобби, связанные с искусством. Больше всего интерес югорчан за год вырос на занятия рисованием и на курсы по теории музыки, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «В разделе „Изобразительное искусство“ наиболее высокий спрос у жителей Ханты-Мансийского автономного округа на занятия рисованием и живописью. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) больше всего вырос спрос на занятия по рисованию (+700%). Спрос на занятия живописью увеличился на 25%. Спрос на остальные виды рисования почти не изменился по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании. В сфере музыки югорчане не только увлекаются игрой на инструментах, но также занимаются вокалом и сольфеджио. «Самый большой рост спроса на занятия по теории музыки (+400%). На втором и третьем местах по росту спроса — обучение игре на скрипке (+243%) и фортепиано (+105%). Также заметен рост спроса на занятия по вокалу (+50%) и барабанам (+33%)», — поясняют аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, какие писатели популярны у жителей ХМАО. Тогда, по данным аналитиков «Читай-города», в топ попали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк и Агата Кристи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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