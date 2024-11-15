Аналитики определили, на какие хобби жители ХМАО чаще тратят деньги

У жителей ХМАО особым спросом стали пользоваться хобби, связанные с искусством. Больше всего интерес югорчан за год вырос на занятия рисованием и на курсы по теории музыки, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«В разделе „Изобразительное искусство“ наиболее высокий спрос у жителей Ханты-Мансийского автономного округа на занятия рисованием и живописью. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) больше всего вырос спрос на занятия по рисованию (+700%). Спрос на занятия живописью увеличился на 25%. Спрос на остальные виды рисования почти не изменился по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании.
В сфере музыки югорчане не только увлекаются игрой на инструментах, но также занимаются вокалом и сольфеджио. «Самый большой рост спроса на занятия по теории музыки (+400%). На втором и третьем местах по росту спроса — обучение игре на скрипке (+243%) и фортепиано (+105%). Также заметен рост спроса на занятия по вокалу (+50%) и барабанам (+33%)», — поясняют аналитики сервиса.
Ранее URA.RU рассказывало, какие писатели популярны у жителей ХМАО. Тогда, по данным аналитиков «Читай-города», в топ попали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк и Агата Кристи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!