Девелоперская компания «Джи-групп» из Татарстана приобрела ООО СЗ «Строй Регион Холдинг», ранее входившую в структуру «Кортрос», и земельный участок в Перми для застройки. Сделка совершена в связи с изменением учредителей и руководства компании.
«12 ноября учредителем ООО СЗ „Строй Регион Холдинг“ стало ООО „Джи-Инвестиции-1“, входящее в холдинг „Джи-групп“, а в октябре руководителем стал Андрей Бухарин, совладелец близкой к 'Кортросу' компании ООО СЗ 'Сити 24'», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Уточняется, что речь идет об участке площадью 2,2 га в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Барамзиной. Разрешения на строительство на приобретенном участке отсутствуют, однако проект находится в стадии разработки. Планируется возведение около 60 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что площадка в районе ДКЖ в Перми будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим стране кварталом единой цифровой среды. Реновация микрорайона будет также включать в себя соцобъекты и обновление дорожной сети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!