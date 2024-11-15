15 ноября 2024

Казанский девелопер купил участок возле ДКЖ в Перми у столичного застройщика

«Джи-групп» из Татарстана расширяет свое присутствие на рынке недвижимости Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке предполагается возвести около 60 тысяч квадратных метров жилья
На участке предполагается возвести около 60 тысяч квадратных метров жилья Фото:

Девелоперская компания «Джи-групп» из Татарстана приобрела ООО СЗ «Строй Регион Холдинг», ранее входившую в структуру «Кортрос», и земельный участок в Перми для застройки. Сделка совершена в связи с изменением учредителей и руководства компании.

«12 ноября учредителем ООО СЗ „Строй Регион Холдинг“ стало ООО „Джи-Инвестиции-1“, входящее в холдинг „Джи-групп“, а в октябре руководителем стал Андрей Бухарин, совладелец близкой к 'Кортросу' компании ООО СЗ 'Сити 24'», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Уточняется, что речь идет об участке площадью 2,2 га в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Барамзиной. Разрешения на строительство на приобретенном участке отсутствуют, однако проект находится в стадии разработки. Планируется возведение около 60 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что площадка в районе ДКЖ в Перми будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим стране кварталом единой цифровой среды. Реновация микрорайона будет также включать в себя соцобъекты и обновление дорожной сети.

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Девелоперская компания «Джи-групп» из Татарстана приобрела ООО СЗ «Строй Регион Холдинг», ранее входившую в структуру «Кортрос», и земельный участок в Перми для застройки. Сделка совершена в связи с изменением учредителей и руководства компании. «12 ноября учредителем ООО СЗ „Строй Регион Холдинг“ стало ООО „Джи-Инвестиции-1“, входящее в холдинг „Джи-групп“, а в октябре руководителем стал Андрей Бухарин, совладелец близкой к 'Кортросу' компании ООО СЗ 'Сити 24'», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Уточняется, что речь идет об участке площадью 2,2 га в границах улиц Энгельса, Углеуральской и Барамзиной. Разрешения на строительство на приобретенном участке отсутствуют, однако проект находится в стадии разработки. Планируется возведение около 60 тысяч квадратных метров жилья. Ранее URA.RU рассказывало о том, что площадка в районе ДКЖ в Перми будет застроена «умными» домами и станет крупнейшим стране кварталом единой цифровой среды. Реновация микрорайона будет также включать в себя соцобъекты и обновление дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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