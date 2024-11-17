17 ноября 2024

В Екатеринбурге умер экс-депутат, бывший «хозяином Вайнера»

Ушел из жизни награжденный Ельциным экс-депутат думы Екатеринбурга Зятев
© Служба новостей «URA.RU»
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Игоря Зятева не стало 15 ноября
Игоря Зятева не стало 15 ноября Фото:

В Екатеринбурге скончался экс-депутат местной думы Игорь Зятев, на стыке веков владевший всеми киосками на главной пешеходной улице — Вайнера. Об этом рассказали в пресс-службе думы.

«Председатель, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают искренние соболезнования родным и близким депутата третьего созыва городской думы Игоря Зятева. Игорь Алексеевич скончался 15 ноября в возрасте 72 лет», — говорится в сообщении.

Зятев в молодости окончил Свердловский юридический институт, с 1977-го до 1985 года являлся народным заседателем Свердловского облсуда, после чего был назначен завотделом коммунального хозяйства Ленинского райисполкома. С 1989 года руководил территориальным межхозяйственным объединением при райисполкоме. 

В 1997 году указом президента России Бориса Ельцина Зятеву было присвоено звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ». В 1998 году он стал лауреатом премии имени Черепановых.  

В 2001 году Зятев возглавил ООО «ИТАЛЛ». Тогда Зятев и начал строить павильоны в Екатеринбурге (на улицах Вайнера, Попова, 8 Марта, в переулках Театральном и Банковском) и Первоуральске.

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В Екатеринбурге скончался экс-депутат местной думы Игорь Зятев, на стыке веков владевший всеми киосками на главной пешеходной улице — Вайнера. Об этом рассказали в пресс-службе думы. «Председатель, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают искренние соболезнования родным и близким депутата третьего созыва городской думы Игоря Зятева. Игорь Алексеевич скончался 15 ноября в возрасте 72 лет», — говорится в сообщении. Зятев в молодости окончил Свердловский юридический институт, с 1977-го до 1985 года являлся народным заседателем Свердловского облсуда, после чего был назначен завотделом коммунального хозяйства Ленинского райисполкома. С 1989 года руководил территориальным межхозяйственным объединением при райисполкоме.  В 1997 году указом президента России Бориса Ельцина Зятеву было присвоено звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ». В 1998 году он стал лауреатом премии имени Черепановых.   В 2001 году Зятев возглавил ООО «ИТАЛЛ». Тогда Зятев и начал строить павильоны в Екатеринбурге (на улицах Вайнера, Попова, 8 Марта, в переулках Театральном и Банковском) и Первоуральске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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