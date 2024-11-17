В благотворительном фонде ХМАО разгорается скандал с учредителями

В ХМАО благотворительный фонд имени Антона Кульш «Югра в беде не бросает» заподозрили в мошенничестве, из-за чего в соцсетях разгорелся настоящий скандал с учредителями. Об этом пишут югорчане в соцсетях.
«Получен ответ из Минюста РФ, о котором фонд умалчивает по понятным причинам, но я уверена, что подписчики фонда, волонтеры и благотворители вправе знать о том, что в отчете черным по белому написано, какие прекрасные дела идут в бухучете БФ. Нарушения выявлены по десяти пунктам, ни о какой честной и прозрачной работе фонда и о чистоте сборов речь не может идти», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Елена Ерке.
По словам югорчан, благотворительный фонд отчитывается по платежным документам не в полном объеме, а также удерживает часть денежных средств на личных счетах. «Чеки шли сплошным потоком в течение нескольких дней. Эти деньги не были отображены в отчетах, но сумма была значительна», — пишет Елена про один из сборов.
Одна из учредителей фонда «Югра в беде не бросает» Наталия Мазур рассказала, что у нее лишь одно желание — помочь тяжело болеющим людям. Она уверяет, что фонд никогда не удерживал процент со сборов. «С марта наш фонд подвергается жесткому хейту в соцсетях. С недавних пор для меня стало очевидно, что это заказ. Ведя абсолютно прозрачную деятельность в благотворительности, мы стали неугодны многим», — пишет Наталия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Соучредитель добавила, что проверка Минюста была внеплановой, поэтому они не успели заполнить нужные документы.
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