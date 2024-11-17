Сирота из ХМАО пожаловалась Бастрыкину на отказ выдавать ей жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обращения сироты из ХМАО. Дело в том, что девушке отказываются выдавать жилье от государства из-за того, что сестра зарегистрировала ее в своей квартире. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«После смерти матери в 2008 году заявительница находилась под опекой сестры, которая оформила ей регистрацию по месту своего проживания. В связи с этим ей отказали в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В настоящее время женщина, имеющая на иждивении несовершеннолетнего ребенка, вынуждена арендовать квартиру, что для нее финансово затруднительно», — написано на сайте ведомства.
Сейчас в СКР по ХМАО начата процессуальная проверка. О ее ходе, результатах и выясненных обстоятельствах Бастрыкину доложит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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