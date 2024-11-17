«Сургутнефтегаз» стал одной из крупнейших компаний России по объему инвестиций. В рейтинге Forbes он занимает почетное седьмое место.
«Рейтинг: 70 крупнейших компаний — инвесторов России — 2024… Седьмое место: „Сургутнефтегаз“» — написано на сайте.
Исходя из исследования, размер инвестиций компании за 2022 год равнялся 226,7 миллиарда рублей, а за 2023 — 265 миллиардам. Таким образом, компания увеличила свои инвестиции почти на 17%, то есть на 38,3 миллиарда рублей.
Также «Сургутнефтегаз» вошел в топ-15 крупнейших работодателей России. Он занял 14-е место. Сразу за ним расположилась еще одна югорская компания — «Лукойл».
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