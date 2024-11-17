17 ноября 2024
16 ноября 2024
15 ноября 2024

Нефтяная компания ХМАО попала ТОП-10 крупнейших компаний России по объему инвестиций по версии Forbes

«Сургутнефтегаз» стал одной из крупнейших компаний России по объему инвестиций
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге Forbes
«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге Forbes Фото:

«Сургутнефтегаз» стал одной из крупнейших компаний России по объему инвестиций. В рейтинге Forbes он занимает почетное седьмое место.

«Рейтинг: 70 крупнейших компаний — инвесторов России — 2024… Седьмое место: „Сургутнефтегаз“» — написано на сайте.

Исходя из исследования, размер инвестиций компании за 2022 год равнялся 226,7 миллиарда рублей, а за 2023 — 265 миллиардам. Таким образом, компания увеличила свои инвестиции почти на 17%, то есть на 38,3 миллиарда рублей.

Также «Сургутнефтегаз» вошел в топ-15 крупнейших работодателей России. Он занял 14-е место. Сразу за ним расположилась еще одна югорская компания — «Лукойл».

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«Сургутнефтегаз» стал одной из крупнейших компаний России по объему инвестиций. В рейтинге Forbes он занимает почетное седьмое место. «Рейтинг: 70 крупнейших компаний — инвесторов России — 2024… Седьмое место: „Сургутнефтегаз“» — написано на сайте. Исходя из исследования, размер инвестиций компании за 2022 год равнялся 226,7 миллиарда рублей, а за 2023 — 265 миллиардам. Таким образом, компания увеличила свои инвестиции почти на 17%, то есть на 38,3 миллиарда рублей. Также «Сургутнефтегаз» вошел в топ-15 крупнейших работодателей России. Он занял 14-е место. Сразу за ним расположилась еще одна югорская компания — «Лукойл».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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