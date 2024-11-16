16 ноября 2024
15 ноября 2024

Дмитрий Губерниев похвалил орагнизацию чемпионата по биатлону в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Губерниев похвалил организаторов и правительство ХМАО на чемпионате по биатлону
Губерниев похвалил организаторов и правительство ХМАО на чемпионате по биатлону Фото:

Спортивный комментатор Дмитирй Губерниев поделился впечатлениями от чемпионата по биатлону в ХМАО. Комментатор похвалил организаторов и правительство за вовлеченность. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Отлично провели первые гонки клубного биатлона в Хантах! Организаторы молодцы и спасибо руководству Югры за вовлеченность!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.

Позже он сам преодолел трассу Ханты-Мансийска. «Бесконечен этот тягун, но я все преодолел! Югра прекрасна!», — добавил Дмитрий Губерниев. 

Кубок международной лиги клубного биатлона (КМЛКБ) стартовал в ХМАО 16 октября. В первый день соревнований спортсмены разыграли победу в одном из матчей с помощью игры «камень-ножницы-бумага». На КМЛКБ побывал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он оценил ораторский талант Дмитрия Губерниева. 

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Спортивный комментатор Дмитирй Губерниев поделился впечатлениями от чемпионата по биатлону в ХМАО. Комментатор похвалил организаторов и правительство за вовлеченность. Об этом он сообщил в соцсетях. «Отлично провели первые гонки клубного биатлона в Хантах! Организаторы молодцы и спасибо руководству Югры за вовлеченность!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. Позже он сам преодолел трассу Ханты-Мансийска. «Бесконечен этот тягун, но я все преодолел! Югра прекрасна!», — добавил Дмитрий Губерниев.  Кубок международной лиги клубного биатлона (КМЛКБ) стартовал в ХМАО 16 октября. В первый день соревнований спортсмены разыграли победу в одном из матчей с помощью игры «камень-ножницы-бумага». На КМЛКБ побывал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он оценил ораторский талант Дмитрия Губерниева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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