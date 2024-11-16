Дмитрий Губерниев похвалил орагнизацию чемпионата по биатлону в ХМАО

Спортивный комментатор Дмитирй Губерниев поделился впечатлениями от чемпионата по биатлону в ХМАО. Комментатор похвалил организаторов и правительство за вовлеченность. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Отлично провели первые гонки клубного биатлона в Хантах! Организаторы молодцы и спасибо руководству Югры за вовлеченность!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.
Позже он сам преодолел трассу Ханты-Мансийска. «Бесконечен этот тягун, но я все преодолел! Югра прекрасна!», — добавил Дмитрий Губерниев.
Кубок международной лиги клубного биатлона (КМЛКБ) стартовал в ХМАО 16 октября. В первый день соревнований спортсмены разыграли победу в одном из матчей с помощью игры «камень-ножницы-бумага». На КМЛКБ побывал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он оценил ораторский талант Дмитрия Губерниева.
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