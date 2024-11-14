Экс-губернатор ХМАО Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором, но пообещала вернуться

Сенатор от ХМАО Комарова ушла из соцсетей после отставки, но пообещала вернуться
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Наталья Комарова активно вела соцсети, будучи губернатором ХМАО, до того, как это стало мейнстримом
Сенатор Наталья Комарова активно вела соцсети, будучи губернатором ХМАО, до того, как это стало мейнстримом Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором. Журналисты URA.RU обратили внимание, что она забросила соцсети, перестала вести telegram-канал и страницы в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

«Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — подвела итог своей медиаактивности Комарова. Последний пост датирован 2 июня 2024 года — третьим днем после ее отставки с должности главы региона.

Однако незакрытыми остались комментарии на странице соцсети «ВКонтакте», где югорчане массово выражали свое мнение о ее руководстве регионом. Многие оставили теплые слова благодарности, но есть и гневные комментарии хейтеров, которые выражали свои эмоции в грубой форме. Последние отклики подписчиков датированы 30 октября.

В беседе с URA.RU сенатор сообщила, что намерена вернуться в соцсети. «Вопрос не в том, планирую или не планирую — положено. Собираюсь с духом и возможностями», — прокомментировала Комарова. Однако точной даты окончания цифрового детокса пока нет. 

Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор Югры Наталья Комарова ушла из соцсетей, покинув пост главы региона. Она выполнила свое обещание, данное молодежному блогеру из Нефтеюганска.

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором. Журналисты URA.RU обратили внимание, что она забросила соцсети, перестала вести telegram-канал и страницы в «Одноклассниках» и «Вконтакте». «Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — подвела итог своей медиаактивности Комарова. Последний пост датирован 2 июня 2024 года — третьим днем после ее отставки с должности главы региона. Однако незакрытыми остались комментарии на странице соцсети «ВКонтакте», где югорчане массово выражали свое мнение о ее руководстве регионом. Многие оставили теплые слова благодарности, но есть и гневные комментарии хейтеров, которые выражали свои эмоции в грубой форме. Последние отклики подписчиков датированы 30 октября. В беседе с URA.RU сенатор сообщила, что намерена вернуться в соцсети. «Вопрос не в том, планирую или не планирую — положено. Собираюсь с духом и возможностями», — прокомментировала Комарова. Однако точной даты окончания цифрового детокса пока нет.  Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор Югры Наталья Комарова ушла из соцсетей, покинув пост главы региона. Она выполнила свое обещание, данное молодежному блогеру из Нефтеюганска.
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