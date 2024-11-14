Экс-губернатор ХМАО Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором, но пообещала вернуться

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором. Журналисты URA.RU обратили внимание, что она забросила соцсети, перестала вести telegram-канал и страницы в «Одноклассниках» и «Вконтакте».
«Дорогие друзья, закрываю свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — подвела итог своей медиаактивности Комарова. Последний пост датирован 2 июня 2024 года — третьим днем после ее отставки с должности главы региона.
Однако незакрытыми остались комментарии на странице соцсети «ВКонтакте», где югорчане массово выражали свое мнение о ее руководстве регионом. Многие оставили теплые слова благодарности, но есть и гневные комментарии хейтеров, которые выражали свои эмоции в грубой форме. Последние отклики подписчиков датированы 30 октября.
В беседе с URA.RU сенатор сообщила, что намерена вернуться в соцсети. «Вопрос не в том, планирую или не планирую — положено. Собираюсь с духом и возможностями», — прокомментировала Комарова. Однако точной даты окончания цифрового детокса пока нет.
Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор Югры Наталья Комарова ушла из соцсетей, покинув пост главы региона. Она выполнила свое обещание, данное молодежному блогеру из Нефтеюганска.
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