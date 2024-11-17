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15 ноября 2024

В ХМАО сгорели кафе и автосервис

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки на пожарах в ХМАО отработали 51 сотрудник МЧС
За сутки на пожарах в ХМАО отработали 51 сотрудник МЧС Фото:

Сегодня — 17 ноября — в ХМАО произошло два больших пожара: в Сургуте огнем был охвачен автосервис по ремонту специальной техники, а в Нижневартовске полностью сгорело кафе «Караван» на улице Индустриальная 27/7. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Автосервис по ремонту специальной техники в Сургуте в результате пожара поврежден на площади 250 квадратных метров, уничтожено четыре единицы техники. Причина — неосторожное обращение с огнем… Возгорание кафе… здание полностью охвачено огнем, есть угроза взрыва и угроза рядом стоящему строению… В результате пожара здание уничтожено полностью по всей площади... Причины возгорания устанавливаются» — написано в telegram-канале и на сайте ведомства.

Пострадавших при происшествии нет. За сутки к работе на пожарах привлекались 51 сотрудник МЧС и 16 единиц техники.

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Сегодня — 17 ноября — в ХМАО произошло два больших пожара: в Сургуте огнем был охвачен автосервис по ремонту специальной техники, а в Нижневартовске полностью сгорело кафе «Караван» на улице Индустриальная 27/7. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Автосервис по ремонту специальной техники в Сургуте в результате пожара поврежден на площади 250 квадратных метров, уничтожено четыре единицы техники. Причина — неосторожное обращение с огнем… Возгорание кафе… здание полностью охвачено огнем, есть угроза взрыва и угроза рядом стоящему строению… В результате пожара здание уничтожено полностью по всей площади... Причины возгорания устанавливаются» — написано в telegram-канале и на сайте ведомства. Пострадавших при происшествии нет. За сутки к работе на пожарах привлекались 51 сотрудник МЧС и 16 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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