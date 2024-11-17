В ХМАО сгорели кафе и автосервис

Сегодня — 17 ноября — в ХМАО произошло два больших пожара: в Сургуте огнем был охвачен автосервис по ремонту специальной техники, а в Нижневартовске полностью сгорело кафе «Караван» на улице Индустриальная 27/7. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Автосервис по ремонту специальной техники в Сургуте в результате пожара поврежден на площади 250 квадратных метров, уничтожено четыре единицы техники. Причина — неосторожное обращение с огнем… Возгорание кафе… здание полностью охвачено огнем, есть угроза взрыва и угроза рядом стоящему строению… В результате пожара здание уничтожено полностью по всей площади... Причины возгорания устанавливаются» — написано в telegram-канале и на сайте ведомства.
Пострадавших при происшествии нет. За сутки к работе на пожарах привлекались 51 сотрудник МЧС и 16 единиц техники.
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