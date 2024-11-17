17 ноября 2024

В ХМАО полиция и ФСБ накрыли банду наркодилеров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО будут судить банду наркодилеров
В ХМАО будут судить банду наркодилеров Фото:

В Югорске (ХМАО) пойдет под суд банда, которую подозревают в распространении наркотиков через онлайн-площадку. Силовики задержали четырех человек — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области.

«Следственным отделом ОМВД России по г. Югорску завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх участников преступной группы в возрасте от 20 до 50 лет — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области, занимавшихся сбытом наркотических средств в крупном размере. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале.

По версии следствия, злоумышленники действовали в период с апреля по июль 2024 года, работая на один онлайн-наркомаркет. Закладчики не были знакомы лично: они использовали телефон для координации своих действий. Подозреваемые устраивали тайники-закладки в различных районах Югры.

Во время обысков полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков. Также силовики нашли у участников банды оружие.

На время расследования подозреваемых взяли под стражу. Им предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая пункты, связанные с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков . Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»

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В Югорске (ХМАО) пойдет под суд банда, которую подозревают в распространении наркотиков через онлайн-площадку. Силовики задержали четырех человек — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области. «Следственным отделом ОМВД России по г. Югорску завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх участников преступной группы в возрасте от 20 до 50 лет — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области, занимавшихся сбытом наркотических средств в крупном размере. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале. По версии следствия, злоумышленники действовали в период с апреля по июль 2024 года, работая на один онлайн-наркомаркет. Закладчики не были знакомы лично: они использовали телефон для координации своих действий. Подозреваемые устраивали тайники-закладки в различных районах Югры. Во время обысков полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков. Также силовики нашли у участников банды оружие. На время расследования подозреваемых взяли под стражу. Им предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая пункты, связанные с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков . Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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