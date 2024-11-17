В Югорске (ХМАО) пойдет под суд банда, которую подозревают в распространении наркотиков через онлайн-площадку. Силовики задержали четырех человек — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области.
«Следственным отделом ОМВД России по г. Югорску завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх участников преступной группы в возрасте от 20 до 50 лет — жителей Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области, занимавшихся сбытом наркотических средств в крупном размере. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщила полиция ХМАО в телеграм-канале.
По версии следствия, злоумышленники действовали в период с апреля по июль 2024 года, работая на один онлайн-наркомаркет. Закладчики не были знакомы лично: они использовали телефон для координации своих действий. Подозреваемые устраивали тайники-закладки в различных районах Югры.
Во время обысков полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков. Также силовики нашли у участников банды оружие.
На время расследования подозреваемых взяли под стражу. Им предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая пункты, связанные с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков . Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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