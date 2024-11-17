17 ноября 2024

После скандала с наркотиками и дракой, сын вице-мэра из ХМАО уехал в Тюмень

После скандала с наркотиками сын вице-мэра из ХМАО занялся бизнесом в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший куратор спорта Октябрьского района Ян Воробьев переехал в Тюмень и занялся бизнесом
Бывший куратор спорта Октябрьского района Ян Воробьев переехал в Тюмень и занялся бизнесом Фото:

Бывший куратор спорта Октябрьского района Ян Воробьев, пойманный на употреблении наркотиков и устроивший драку с мэром, переехал в Тюмень. По словам источника URA.RU, там сын вице-мэра продолжил заниматься бизнесом, который вел до назначения в администрацию.

«Он вернулся в свою стезю, до назначения в мэрию он занимался ремонтными работами, отделкой. Сейчас переехал в Тюмень и продолжил этим заниматься», — сказал собеседник агентства.

Получить комментарий самого Воробьева не удалось. Ранее доступный номер телефона теперь отключен.

Ранее URA.RU писало, что Воробьева задержали полицейские, которые заподозрили его в употреблении наркотиков. Он отказался от медосвидетельствования. Позже он утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации. Там он занимал должность заведующим отделом физической культуры и спорта, а также являлся сыном вице-мэра — Владимира Воробьева.

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Бывший куратор спорта Октябрьского района Ян Воробьев, пойманный на употреблении наркотиков и устроивший драку с мэром, переехал в Тюмень. По словам источника URA.RU, там сын вице-мэра продолжил заниматься бизнесом, который вел до назначения в администрацию. «Он вернулся в свою стезю, до назначения в мэрию он занимался ремонтными работами, отделкой. Сейчас переехал в Тюмень и продолжил этим заниматься», — сказал собеседник агентства. Получить комментарий самого Воробьева не удалось. Ранее доступный номер телефона теперь отключен. Ранее URA.RU писало, что Воробьева задержали полицейские, которые заподозрили его в употреблении наркотиков. Он отказался от медосвидетельствования. Позже он утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации. Там он занимал должность заведующим отделом физической культуры и спорта, а также являлся сыном вице-мэра — Владимира Воробьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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