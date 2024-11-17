После скандала с наркотиками и дракой, сын вице-мэра из ХМАО уехал в Тюмень

Бывший куратор спорта Октябрьского района Ян Воробьев, пойманный на употреблении наркотиков и устроивший драку с мэром, переехал в Тюмень. По словам источника URA.RU, там сын вице-мэра продолжил заниматься бизнесом, который вел до назначения в администрацию.
«Он вернулся в свою стезю, до назначения в мэрию он занимался ремонтными работами, отделкой. Сейчас переехал в Тюмень и продолжил этим заниматься», — сказал собеседник агентства.
Получить комментарий самого Воробьева не удалось. Ранее доступный номер телефона теперь отключен.
Ранее URA.RU писало, что Воробьева задержали полицейские, которые заподозрили его в употреблении наркотиков. Он отказался от медосвидетельствования. Позже он утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации. Там он занимал должность заведующим отделом физической культуры и спорта, а также являлся сыном вице-мэра — Владимира Воробьева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!