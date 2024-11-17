В Сургуте (ХМАО) пьяный мужчина ломился в квартиру бывшей жены, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Иосифа Каролинского. Силовики задержали нарушителя.
«Жительница Сургута сообщила в полицию, что ее бывший муж, находясь в состоянии опьянения, угрожает взорвать гранату и ломится в дверь ее квартиры. На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Мужчина был задержан, а по факту инцидента возбуждено уголовное дело», — сообщила URA.RU пресс-служба Росгвардии ХМАО.
Оперативные службы обнаружили на месте происшествия оружейный сейф, который мужчина выбросил из окна во время конфликта. В сейфе лежал пистолет с глушителем и два магазина с патронами. Взрывчатых веществ силовики не нашли. Задержанный был ранее дважды судим за кражи.
Ранее URA.RU писало, что пьяный житель Сургута (ХМАО) угрожал сотрудникам полиции учебной гранатой. Таким образом мужчина пытался избежать задержания.
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