Бастрыкин вновь обратил внимание на аварийку в Сургуте и возбудил уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на разрушающийся дом в Сургуте по улице Мечникова. Несмотря на то, что он находится в очень плохом состоянии, власти не признали его аварийным. В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК РФ.
«Обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств непризнания аварийным многоквартирного дома на улице Мечникова в городе Сургуте. В здании, 1977 года постройки, нарушена целостность фундамента, сваи и стены деформированы, в несущих конструкциях образовались трещины. Отмечается, что мер к проведению ремонта дома либо его расселению не принимается», — написано в telegram-канале и на сайте ведомства.
Сейчас в СКР по ХМАО возбуждено и расследуется уголовное дело о длительном непризнании этого дома аварийным. Доклад о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее Бастрыкин уже требовал доклад об этом доме. Жильцы опасались за свою жизнь и просили помощи у СК. Мэрия Сургута даже выпускала заключение о признании его аварийным и обращалась к окружному правительству за финансовой помощью для его расселения. Однако, как позже выяснилось, вопрос так и остался нерешенным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!