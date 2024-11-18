Пациенты прыгали из окон, мигрант сломал ногу: главное о пожаре в больнице в центре Екатеринбурга

Спасатели полностью потушили пожар на крыше больницы в Екатеринбурге

Пожар тушили почти полсотни спасателей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге днем 18 ноября загорелась кровля Центральной городской клинической больницы №3 (улица Братьев Быковых). Общая площадь пожара достигла 400 «квадратов». Из окон горящего здания выпрыгивали пациенты, всего эвакуировались порядка 350 человек. Во время ЧП пострадали двое мужчин, работавших над ремонтом крыши. Все, что известно о происшествии, в сводке URA.RU.

С чего началось ЧП

Черный густой дым начал накрывать центр Екатеринбурга примерно в 13:00. На тот момент было непонятно, где случился пожар, однако огромную тучу дыма было видно с разных точек города. Как оказалось позже, огонь охватил больницу на ул. Братьев Быковых, 16.

Фото: читатель URA.RU

Как тушили пожар и спасали пациентов

Изначально площадь пожара кровли составила 300 квадратных метров, но через некоторое время достигла 400 «квадратов». На месте работали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Также силовики охраняли территорию, перекрыв проезд к учреждению. На тот момент из здания уже самостоятельно эвакуировались 350 человек. Некоторым приходилось выпрыгивать из окна горящего здания на пристрой учреждения.

Ближе к 14:00 пожарные приступили к проливке крыши. Тогда же и стало известно о первом пострадавшем — его сняли с крыши и затащили в машину скорой помощи. Примерно через 20 минут спасатели обнаружили второго пострадавшего. Одному из них медпомощь оказали на месте.

После ликвидации открытого горения оперштаб принялись сворачивать. Затем сотрудники больницы зашли внутрь. Судя по всему, персоналу предстоит откачивать воду на некоторых этажах, а из-за ЧП и его последствий отменен прием больных. К 15:40 пожар полностью потушили.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кем оказались пострадавшие

Предположительно, оба уроженцы Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая проводила ремонт в больнице. Один из них — Султан — в Екатеринбурге находится уже давно, работает здесь таксистом. Он помогал своему товарищу с ремонтными работами на крыше.

Известно, что один из пострадавших сломал ногу, прыгнув с крыши четырехэтажного здания, а второй надышался газом и отключился, но перед этим он выводил сотрудников и посетителей из горящей больницы. Тот, что потерял сознание, госпитализирован в больницу №14.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Причина пожара

По обновленным данным, причиной крупного пожара мог стать загоревшийся утеплитель. Отмечается, что рабочие пользовались газом на крыше. Официальную причину возгорания предстоит узнать специалистам. Прокуратура уже организовала проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причину ЧП.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU