Пермяки отсудили сотни тысяч у соседки, затопившей их квартиру горячей водой

Семья из Лысьвы (Пермский край) отсудила почти триста тысяч рублей у соседки сверху, по вине которой их квартиру затопило кипятком. Копия решения Лысьвенского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
В рамках судебного заседания было установлено, что семья с детьми проживает в двухкомнатной квартире в одном из домов в Лысьве. Над ними проживает соседка. По ее вине произошла утечка горячей воды, которая затопила квартиру истцов. «Последствия залива водой проявились в том, что от стен отошли обои, ламинат на полу вздулся, а в углах начал появляться грибок. Пострадавшая семья обратилась в компания по ремонту квартир и предоставила суду документы о том, что на ремонт было потрачено 289 240 рублей», — говорится в решении суда.
Также супруги просили взыскать с соседки 30 тысяч рублей в качестве морального вреда. По их словам, вода испортила часть домашней библиотеки, из-за чего дорогие памяти книги пришли в негодность. Суд пришел к выводу, что соседка обязана возместить семье стоимость проведенного ремонта, а также оплатить госпошлину. В компенсации морального вреда было отказано.
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