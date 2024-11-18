Дом площадью 410 квадратных метров (архивное фото)
В Екатеринбурге в Академическом районе на улице Зеркальная продается большой коттедж, стоимость которого 53 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Академический район, дом площадью 410 квадратных метров плюс 197 квадратных метров гостевой. В доме есть гараж, отдельно на участке баня площадью 81 квадратный метр», — написал продавец.
В объявлении указано, что дом продается в рамках процедуру банкротства. Продавец утверждает, что цена ниже рыночной.
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