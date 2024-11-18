18 ноября 2024

В Академическом районе Екатеринбурга продают коттедж за 53 миллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом площадью 410 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Академическом районе на улице Зеркальная продается большой коттедж, стоимость которого 53 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Академический район, дом площадью 410 квадратных метров плюс 197 квадратных метров гостевой. В доме есть гараж, отдельно на участке баня площадью 81 квадратный метр», — написал продавец.

В объявлении указано, что дом продается в рамках процедуру банкротства. Продавец утверждает, что цена ниже рыночной.

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В Екатеринбурге в Академическом районе на улице Зеркальная продается большой коттедж, стоимость которого 53 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Академический район, дом площадью 410 квадратных метров плюс 197 квадратных метров гостевой. В доме есть гараж, отдельно на участке баня площадью 81 квадратный метр», — написал продавец. В объявлении указано, что дом продается в рамках процедуру банкротства. Продавец утверждает, что цена ниже рыночной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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