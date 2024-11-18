18 ноября 2024

В Челябинске пройдет фестиваль рукоделия и креатива. Афиша

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На ярмарке представят изделия от мягких игрушек до косметических продуктов
На ярмарке представят изделия от мягких игрушек до косметических продуктов Фото:

Фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет» пройдет 23 ноября на территории ТРК «Алмаз» в Челябинске. Как сообщают организаторы, помимо ярмарки изделий ручной работы, запланированы мастер-классы, концерты, шоу с аниматорами и аквагрим.

«В эту субботу, 23 ноября, приглашаем вас на праздничный „Хобби Маркет“. Вход свободный», — сообщают в группе фестиваля «Хобби Маркет» в соцсети «ВКонтакте». В программе заявлены: творческие детские занятия, игры с lego, а также DJ-сеты.

Уточняется, что мастер-классы запланированы как платные, так и бесплатные. Гости смогут научиться искусству выжигания по дереву и созданию панно из стекла. Ко Дню матери на площадке появится цветочная фотозона. В рамках мероприятия свои номера представят: ансамбль народных песен, ученицы вокальных судий, танцовщицы и гимнастики.

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Фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет» пройдет 23 ноября на территории ТРК «Алмаз» в Челябинске. Как сообщают организаторы, помимо ярмарки изделий ручной работы, запланированы мастер-классы, концерты, шоу с аниматорами и аквагрим. «В эту субботу, 23 ноября, приглашаем вас на праздничный „Хобби Маркет“. Вход свободный», — сообщают в группе фестиваля «Хобби Маркет» в соцсети «ВКонтакте». В программе заявлены: творческие детские занятия, игры с lego, а также DJ-сеты. Уточняется, что мастер-классы запланированы как платные, так и бесплатные. Гости смогут научиться искусству выжигания по дереву и созданию панно из стекла. Ко Дню матери на площадке появится цветочная фотозона. В рамках мероприятия свои номера представят: ансамбль народных песен, ученицы вокальных судий, танцовщицы и гимнастики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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