Фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет» пройдет 23 ноября на территории ТРК «Алмаз» в Челябинске. Как сообщают организаторы, помимо ярмарки изделий ручной работы, запланированы мастер-классы, концерты, шоу с аниматорами и аквагрим.
«В эту субботу, 23 ноября, приглашаем вас на праздничный „Хобби Маркет“. Вход свободный», — сообщают в группе фестиваля «Хобби Маркет» в соцсети «ВКонтакте». В программе заявлены: творческие детские занятия, игры с lego, а также DJ-сеты.
Уточняется, что мастер-классы запланированы как платные, так и бесплатные. Гости смогут научиться искусству выжигания по дереву и созданию панно из стекла. Ко Дню матери на площадке появится цветочная фотозона. В рамках мероприятия свои номера представят: ансамбль народных песен, ученицы вокальных судий, танцовщицы и гимнастики.
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