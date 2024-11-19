Пальто из половика и юбка с разливом нефти: чем удивит Неделя моды в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге стартует XXI сезон Недели моды

19 ноября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Неделю моды может посетить каждый, но для этого придется купить билет минимум за 2500 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург вновь станет центром притяжения главных модников России. С 19 по 24 ноября в Уральском центре развития дизайна соберутся опытные и начинающие дизайнеры со всех уголков страны. Организаторы приоткрыли завесу тайны и показали журналистам, какие необычные коллекции публика увидит в ближайшие дни. В этом году тема посвящена культурному коду страны и ее регионов. Так, искусствовед и дизайнер из ХМАО Ксения Илауски привезла в Екатеринбург одежду, вдохновленную культурой северных народов. «Мне очень хотелось создать комплекты одежды для современной городской девушки, но которые бы отражали как раз тот корневой культурный код русских, живущих на севере», — делится Ксения. Также модельер представит ткани, созданные с использованием макросъемки капли нефти с месторождения в Югре. Нестандартную одежду покажет и Николай Терюхин — художник-модельер, руководитель отдела по пошиву, реставрации и хранению костюмов Северного русского народного хора. Кутюрье любит использовать вышивку, искать старинные ткани и давать им вторую жизнь. В этот раз зрители увидят 10 комплектов, часть из которых созданы из плетеных половиков. «Нам бы хотелось, чтобы народный костюм был современным, красивым, чтобы молодые таланты создавали его современную форму, а костюмы радовали не только модельеров, но и тех, кто эти костюмы носит», — говорит Терюхин. Его показ пройдет 19 ноября. На следующий день зрителям представят дебютные коллекции выпускников лучших ВУЗов России. 21 ноября можно будет оценить дизайнера Яниса Тсанидиса и его бренд «HOXX», который наполнен отсылками к панк-культуре и андеграунду: публику ждет перформанс-шоу, где поучаствуют танцовщики, музыканты и художники. Следующие два дня, 22 и 23 ноября, посвящены детским коллекциям, 24 ноября на подиуме появятся модели в уральских брендах. Попасть на показы можно по билетам, цена стартует от 2500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург вновь станет центром притяжения главных модников России. С 19 по 24 ноября в Уральском центре развития дизайна соберутся опытные и начинающие дизайнеры со всех уголков страны. Организаторы приоткрыли завесу тайны и показали журналистам, какие необычные коллекции публика увидит в ближайшие дни. В этом году тема посвящена культурному коду страны и ее регионов. Так, искусствовед и дизайнер из ХМАО Ксения Илауски привезла в Екатеринбург одежду, вдохновленную культурой северных народов. «Мне очень хотелось создать комплекты одежды для современной городской девушки, но которые бы отражали как раз тот корневой культурный код русских, живущих на севере», — делится Ксения. Также модельер представит ткани, созданные с использованием макросъемки капли нефти с месторождения в Югре. Нестандартную одежду покажет и Николай Терюхин — художник-модельер, руководитель отдела по пошиву, реставрации и хранению костюмов Северного русского народного хора. Кутюрье любит использовать вышивку, искать старинные ткани и давать им вторую жизнь. В этот раз зрители увидят 10 комплектов, часть из которых созданы из плетеных половиков. «Нам бы хотелось, чтобы народный костюм был современным, красивым, чтобы молодые таланты создавали его современную форму, а костюмы радовали не только модельеров, но и тех, кто эти костюмы носит», — говорит Терюхин. Его показ пройдет 19 ноября. На следующий день зрителям представят дебютные коллекции выпускников лучших ВУЗов России. 21 ноября можно будет оценить дизайнера Яниса Тсанидиса и его бренд «HOXX», который наполнен отсылками к панк-культуре и андеграунду: публику ждет перформанс-шоу, где поучаствуют танцовщики, музыканты и художники. Следующие два дня, 22 и 23 ноября, посвящены детским коллекциям, 24 ноября на подиуме появятся модели в уральских брендах. Попасть на показы можно по билетам, цена стартует от 2500 рублей.