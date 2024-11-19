Основатель «Красного и Белого» назвал причину трезвости россиян

Основатель «Красного и Белого» Студенников: РФ стала трезвой страной
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Россияне стали меньше пить, заявил Сергей Студенников
Россияне стали меньше пить, заявил Сергей Студенников Фото:

Россия стала трезвой страной благодаря действиям торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Государство демонстрирует значительные изменения в отношении к потреблению алкоголя, сообщил основатель сети магазинов «Красное и Белое» Сергей Студенников.

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — подчеркнул Студенников в беседе с РБК.

Дополнительно Студенников рассказал о перемене в своем родном городе Бакал Челябинской области, где раньше жители часто оказывались на улицах в нетрезвом состоянии. Сейчас подобные сцены стали редкостью, что свидетельствует о положительных изменениях в общественных нормах и отношении к алкоголю.

Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя. Депутат Султан Хамзаев заявил о необходимости поэтапного ограничения алкоголя в будние и выходные дни, сначала до пяти часов в день, потом до двух.

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Россия стала трезвой страной благодаря действиям торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Государство демонстрирует значительные изменения в отношении к потреблению алкоголя, сообщил основатель сети магазинов «Красное и Белое» Сергей Студенников . «Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — подчеркнул Студенников в беседе с РБК. Дополнительно Студенников рассказал о перемене в своем родном городе Бакал Челябинской области, где раньше жители часто оказывались на улицах в нетрезвом состоянии. Сейчас подобные сцены стали редкостью, что свидетельствует о положительных изменениях в общественных нормах и отношении к алкоголю. Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя. Депутат Султан Хамзаев заявил о необходимости поэтапного ограничения алкоголя в будние и выходные дни, сначала до пяти часов в день, потом до двух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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