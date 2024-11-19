Ввоз 37 тонн яблок и лимонов из Китая и Таджикистана запретили в Челябинске

Около 40 тонн яблок и лимонов из Китая и Таджикистана были задержаны на российско-казахстанской границе в Челябинской области. Об этом 20 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Установлены нарушения при ввозе 37 тонн фруктов. Продукция была задержана в пункте пропуска МАПП „Бугристое“ (Челябинская область)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Яблоки и лимоны ввозились из Казахстана, но были произведены в Китае и Таджикистане. На яблоках (37,5 тонны), выращенных в Китае, на этикетке отсутствовала информация о месте происхождения продукции. 150 килограмм лимонов, выращенных в Таджикистане, не имели обязательного фитосанитарного сертификата. Из-за нарушения требования, ввоз растительной продукции на территорию России был запрещен. Перевозчики привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Машины возвращены в Казахстан.
В Челябинскую область ранее не пустили 188 тысяч хризантем, гипсофил, статиц, роз и цветов подсолнечника из Китая, зараженных цветочным трипсом. По закону, теперь собственник обязан или уничтожить продукцию, или провести фумигацию груза, то есть обработать ядом.
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