18 ноября 2024

Цветы из Китая Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы теперь необходимо или уничтожить, или обработать ядом
Цветы теперь необходимо или уничтожить, или обработать ядом Фото:

В Челябинскую область не пустили 188 тысяч хризантем, гипсофил, статиц, роз и цветов подсолнечника из Китая, зараженных цветочным трипсом. Об этом 19 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. 

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено пять случаев заражения цветочной продукции, поступившей на территорию Челябинской области из Китая. Карантинным вредным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом оказались зараженными три тысячи хризантем, 13,3 тысяч гипсофил, 3,8 тысячи статицы, 168 тысяч роз и 90 цветов подсолнечника (хелиантуса)», — сообщили URA.RU в ведомства. 

Всего под запрет попали 188 тысяч штук зараженных вредителями цветов. Собственнику выдано предписание о запрете оборота продукции, зараженной трипсами. По закону, собственник обязан или уничтожить продукцию, или провести фумигацию груза, то есть обработать ядом.

Россельхознадзор ранее ввел запрет на ввоз из Казахстана в Челябинскую область 1,6 тонны свежих овощей, более 30 тысяч цветов и срезов зелени. Партии пытались импортировать без надлежащей документации, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства. 

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В Челябинскую область не пустили 188 тысяч хризантем, гипсофил, статиц, роз и цветов подсолнечника из Китая, зараженных цветочным трипсом. Об этом 19 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.  «При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено пять случаев заражения цветочной продукции, поступившей на территорию Челябинской области из Китая. Карантинным вредным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом оказались зараженными три тысячи хризантем, 13,3 тысяч гипсофил, 3,8 тысячи статицы, 168 тысяч роз и 90 цветов подсолнечника (хелиантуса)», — сообщили URA.RU в ведомства.  Всего под запрет попали 188 тысяч штук зараженных вредителями цветов. Собственнику выдано предписание о запрете оборота продукции, зараженной трипсами. По закону, собственник обязан или уничтожить продукцию, или провести фумигацию груза, то есть обработать ядом. Россельхознадзор ранее ввел запрет на ввоз из Казахстана в Челябинскую область 1,6 тонны свежих овощей, более 30 тысяч цветов и срезов зелени. Партии пытались импортировать без надлежащей документации, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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