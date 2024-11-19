19 ноября 2024

Челябинцы стали массово строить дома и коттеджи

© Служба новостей «URA.RU»
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в Челябинске укрепляется тренд на строительство домов
в Челябинске укрепляется тренд на строительство домов Фото:

В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года интерес к строительству и проектированию частных домов вырос на треть. На столько же увеличилось количество предложений услуг по проектированию коттеджей. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуг».

«В Челябинске укрепляется тренд на строительство собственных домов. У горожан спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 31% по сравнению с осенью 2023 года. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 34%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 также на 18% выросло число запросов на строительство лестниц, а также на услуги по сварке и ковке. При этом предлагать данные услуги стали на 43% и 42% чаще соответственно.

По словам руководителя категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светланы Филимоновой, рынок ИЖС в Челябинске продолжает динамично расти. Этому способствуют как льготная ипотека, так и любовь челябинцев к комфортному жилью.

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В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года интерес к строительству и проектированию частных домов вырос на треть. На столько же увеличилось количество предложений услуг по проектированию коттеджей. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуг». «В Челябинске укрепляется тренд на строительство собственных домов. У горожан спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 31% по сравнению с осенью 2023 года. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 34%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 также на 18% выросло число запросов на строительство лестниц, а также на услуги по сварке и ковке. При этом предлагать данные услуги стали на 43% и 42% чаще соответственно. По словам руководителя категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светланы Филимоновой, рынок ИЖС в Челябинске продолжает динамично расти. Этому способствуют как льготная ипотека, так и любовь челябинцев к комфортному жилью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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