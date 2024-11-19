Челябинцы стали массово строить дома и коттеджи

В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года интерес к строительству и проектированию частных домов вырос на треть. На столько же увеличилось количество предложений услуг по проектированию коттеджей. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуг».
«В Челябинске укрепляется тренд на строительство собственных домов. У горожан спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 31% по сравнению с осенью 2023 года. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 34%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 также на 18% выросло число запросов на строительство лестниц, а также на услуги по сварке и ковке. При этом предлагать данные услуги стали на 43% и 42% чаще соответственно.
По словам руководителя категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светланы Филимоновой, рынок ИЖС в Челябинске продолжает динамично расти. Этому способствуют как льготная ипотека, так и любовь челябинцев к комфортному жилью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!