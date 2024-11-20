В Екатеринбурге водитель протаранил машины на парковке и скончался. Фото, видео

20 ноября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают инспекторы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 ноября на улице Академика Шварца, 14 мужчина на иномарке влетел в припаркованные машины и скончался на месте аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Академика Шварца автомобилист врезался в машины на парковке. Говорят, за рулем мужчине стало плохо и он потерял сознание. Пострадавший скончался на месте», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют причины происшествия на месте аварии. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 20 ноября на улице Академика Шварца, 14 мужчина на иномарке влетел в припаркованные машины и скончался на месте аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Академика Шварца автомобилист врезался в машины на парковке. Говорят, за рулем мужчине стало плохо и он потерял сознание. Пострадавший скончался на месте», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют причины происшествия на месте аварии.