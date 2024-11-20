На месте ЧП работают инспекторы (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 20 ноября на улице Академика Шварца, 14 мужчина на иномарке влетел в припаркованные машины и скончался на месте аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Академика Шварца автомобилист врезался в машины на парковке. Говорят, за рулем мужчине стало плохо и он потерял сознание. Пострадавший скончался на месте», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют причины происшествия на месте аварии.
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