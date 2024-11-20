В Екатеринбурге водитель протаранил машины на парковке и скончался. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
На месте ЧП работают инспекторы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 ноября на улице Академика Шварца, 14 мужчина на иномарке влетел в припаркованные машины и скончался на месте аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Академика Шварца автомобилист врезался в машины на парковке. Говорят, за рулем мужчине стало плохо и он потерял сознание. Пострадавший скончался на месте», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют причины происшествия на месте аварии.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 20 ноября на улице Академика Шварца, 14 мужчина на иномарке влетел в припаркованные машины и скончался на месте аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Академика Шварца автомобилист врезался в машины на парковке. Говорят, за рулем мужчине стало плохо и он потерял сознание. Пострадавший скончался на месте», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют причины происшествия на месте аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...