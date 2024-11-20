Мэр Екатеринбурга и губернатор тайно открыли новое место для VIP-тусовок — в усадьбе ювелира. Фото

В центре Екатеринбурга отремонтировали усадьбу Антипина, чтобы собирать элиту

20 ноября 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (справа) свозил губернатора в усадьбу после форума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появилось новое место, где он может собирать городской истеблишмент на частные и полупубличные мероприятия. С его подачи реконструировали старинную усадьбу ювелира Антипина и флигель. Как стало известно URA.RU, ремонт еще до открытия объекта оценил губернатор Евгений Куйвашев. Орлов привез его туда вечером 14 ноября — по завершении первого дня муниципального форума «Города России» (это объясняет, почему Орлов так быстро покинул официальный прием). Вместе с ними были несколько мэров. Все это по неизвестной причине держат в строжайшем секрете. Усадьба находится на балансе у мэрии. По данным URA.RU, после реконструкции Орлов будет проводить на ее территории не только частные вечеринки, но и совещания, общаться по ВКС с москвичами. Усадьба располагается возле «Екатеринбург-Сити», на улице Октябрьской Революции. Ее начали строить в первой трети XIX века. В начале 1900-х годов владелец усадьбы — ювелир Антипин — возвел новый главный жилой дом. А деревянный флигель появился в начале 1910-х годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появилось новое место, где он может собирать городской истеблишмент на частные и полупубличные мероприятия. С его подачи реконструировали старинную усадьбу ювелира Антипина и флигель. Как стало известно URA.RU, ремонт еще до открытия объекта оценил губернатор Евгений Куйвашев. Орлов привез его туда вечером 14 ноября — по завершении первого дня муниципального форума «Города России» (это объясняет, почему Орлов так быстро покинул официальный прием). Вместе с ними были несколько мэров. Все это по неизвестной причине держат в строжайшем секрете. Усадьба находится на балансе у мэрии. По данным URA.RU, после реконструкции Орлов будет проводить на ее территории не только частные вечеринки, но и совещания, общаться по ВКС с москвичами. Усадьба располагается возле «Екатеринбург-Сити», на улице Октябрьской Революции. Ее начали строить в первой трети XIX века. В начале 1900-х годов владелец усадьбы — ювелир Антипин — возвел новый главный жилой дом. А деревянный флигель появился в начале 1910-х годов.