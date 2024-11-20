Фирму челябинского экс-депутата, избежавшего колонии, не будут банкротить

Челябинскую фирму «Стратум» не будут банкротить в арбитражном суде

21 ноября 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Арбитражный управляющий написал ходатайство об отказе банкротить фирму Пязока (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство об отказе от банкротства фирмы «Стратум», владеет которой экс-депутат гордумы Андрей Пязок. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Ходатайство об отказе от заявления/жалобы», — указано в сообщении. Ходатайство подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный, из-за долга «Стратума», который составляет 8,6 млн рублей. Следующее заседание суда состоится 23 декабря. Примечательно, что два месяца назад Малеванный был инициатором запуска процедуры банкротства фирмы «Стратум». Согласно сервису СБИС, он является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами. Центральный райсуд Челябинска ранее огласил приговор хозяину строительной компании «Речелстрой», экс-депутату гордумы Челябинска Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обвиняемым в обмане дольщиков. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их признали виновными, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство об отказе от банкротства фирмы «Стратум», владеет которой экс-депутат гордумы Андрей Пязок. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Ходатайство об отказе от заявления/жалобы», — указано в сообщении. Ходатайство подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный, из-за долга «Стратума», который составляет 8,6 млн рублей. Следующее заседание суда состоится 23 декабря. Примечательно, что два месяца назад Малеванный был инициатором запуска процедуры банкротства фирмы «Стратум». Согласно сервису СБИС, он является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами. Центральный райсуд Челябинска ранее огласил приговор хозяину строительной компании «Речелстрой», экс-депутату гордумы Челябинска Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обвиняемым в обмане дольщиков. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их признали виновными, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.