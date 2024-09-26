26 сентября 2024

Фирму челябинского экс-депутата, избежавшего колонии, банкротят

В арбитражный суд Челябинской области поступил иск о банкротстве ООО «Стратум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, пязок андрей
С экс-депутата гордумы Челябинска Пязока пытаются через суд взыскать более 8 млн рублей Фото:

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство о банкротстве ООО «Стратум», владеет которой экс-депутат гордумы Андрей Пязок. Иск подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный. Долг компании «Стратум» перед Малеванным составляет 8,6 млн рублей.

«Малеванный Денис Андреевич обратился в суд с заявлением в котором просит признать ООО „Стратум“ несостоятельным (банкротом), включить в реестр требований кредиторов требование в размере 8 591 599,32 рублей», — указано в документах суда. Иск пока оставлен без движения. Согласно сервису СБИС, Малеванный является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами.

Центральный райсуд Челябинска ранее огласил приговор хозяину строительной компании «Речелстрой», экс-депутату гордумы Челябинска Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обвиняемым в обмане дольщиков. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их признали виновными, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство о банкротстве ООО «Стратум», владеет которой экс-депутат гордумы Андрей Пязок. Иск подал арбитражный управляющий из Самары Денис Малеванный. Долг компании «Стратум» перед Малеванным составляет 8,6 млн рублей. «Малеванный Денис Андреевич обратился в суд с заявлением в котором просит признать ООО „Стратум“ несостоятельным (банкротом), включить в реестр требований кредиторов требование в размере 8 591 599,32 рублей», — указано в документах суда. Иск пока оставлен без движения. Согласно сервису СБИС, Малеванный является конкурсным управляющим целого ряда фирм, признанных банкротами. Центральный райсуд Челябинска ранее огласил приговор хозяину строительной компании «Речелстрой», экс-депутату гордумы Челябинска Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обвиняемым в обмане дольщиков. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их признали виновными, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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