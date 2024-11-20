Детям показали оборудование и спецодежду спасателей
Пермские спасатели МЧС России провели экскурсию для детей-дошкольников. Видео об этом опубликовано в социальных сетях МЧС России.
«Малыши познакомились с техникой и оборудованием: примерили каски и специальные костюмы, посидели в кабине пожарного автомобиля. Ребята остались в восторге», — пишет пресс-служба ведомства.
В ходе экскурсии детям показали оборудование и спецодежду спасателей. Также сотрудники рассказали дошколятам, как правильно вести себя при пожаре.
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