20 ноября 2024

Пермские огнеборцы МЧС России провели экскурсию для детей. Видео

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Детям показали оборудование и спецодежду спасателей
Детям показали оборудование и спецодежду спасателей Фото:

Пермские спасатели МЧС России провели экскурсию для детей-дошкольников. Видео об этом опубликовано в социальных сетях МЧС России.

«Малыши познакомились с техникой и оборудованием: примерили каски и специальные костюмы, посидели в кабине пожарного автомобиля. Ребята остались в восторге», — пишет пресс-служба ведомства.

В ходе экскурсии детям показали оборудование и спецодежду спасателей. Также сотрудники рассказали дошколятам, как правильно вести себя при пожаре.

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Пермские спасатели МЧС России провели экскурсию для детей-дошкольников. Видео об этом опубликовано в социальных сетях МЧС России. «Малыши познакомились с техникой и оборудованием: примерили каски и специальные костюмы, посидели в кабине пожарного автомобиля. Ребята остались в восторге», — пишет пресс-служба ведомства. В ходе экскурсии детям показали оборудование и спецодежду спасателей. Также сотрудники рассказали дошколятам, как правильно вести себя при пожаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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