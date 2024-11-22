«Вас беспокоят из поликлиники»: мошенники Екатеринбурга вышли на новый уровень

В Екатеринбурге мошенники представляются сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код. Произошло уже несколько случаев, когда горожане потеряли сотни тысяч. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.
«Полиция Екатеринбурга предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, которое распространяется в городе. Только за прошедшую неделю зафиксировано несколько случаев, когда граждане потеряли сотни тысяч рублей из-за одного смс», — рассказали в ведомстве.
Мошенникам удалось обмануть жительницу Железнодорожного района, с ее банковского счета списали 188 тысяч рублей. До этого ей позвонили и представились сотрудниками поликлиники, екатеринбурженку попросили назвать код из смс, чтобы подтвердить ее данные в регистратуре.
Продиктованные цифры из сообщения оказались кодом для смены пароля в онлайн-банке. После этого с карты списались все деньги.
Сотрудники полиции устроят рейды по жилым домам, чтобы рассказать жителям о новой схеме. Екатеринбуржцев просят быть бдительными и не сообщать свои данные через телефон или интернет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!