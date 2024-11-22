22 ноября 2024

«Вас беспокоят из поликлиники»: мошенники Екатеринбурга вышли на новый уровень

В Екатеринбурге появился новый вид мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, компьютерная безопасность, пиратство
Мошенники похитили уже сотни тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге мошенники представляются сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код. Произошло уже несколько случаев, когда горожане потеряли сотни тысяч. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Полиция Екатеринбурга предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, которое распространяется в городе. Только за прошедшую неделю зафиксировано несколько случаев, когда граждане потеряли сотни тысяч рублей из-за одного смс», — рассказали в ведомстве.

Мошенникам удалось обмануть жительницу Железнодорожного района, с ее банковского счета списали 188 тысяч рублей. До этого ей позвонили и представились сотрудниками поликлиники, екатеринбурженку попросили назвать код из смс, чтобы подтвердить ее данные в регистратуре.

Продиктованные цифры из сообщения оказались кодом для смены пароля в онлайн-банке. После этого с карты списались все деньги.

Сотрудники полиции устроят рейды по жилым домам, чтобы рассказать жителям о новой схеме. Екатеринбуржцев просят быть бдительными и не сообщать свои данные через телефон или интернет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мошенники представляются сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код. Произошло уже несколько случаев, когда горожане потеряли сотни тысяч. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. «Полиция Екатеринбурга предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, которое распространяется в городе. Только за прошедшую неделю зафиксировано несколько случаев, когда граждане потеряли сотни тысяч рублей из-за одного смс», — рассказали в ведомстве. Мошенникам удалось обмануть жительницу Железнодорожного района, с ее банковского счета списали 188 тысяч рублей. До этого ей позвонили и представились сотрудниками поликлиники, екатеринбурженку попросили назвать код из смс, чтобы подтвердить ее данные в регистратуре. Продиктованные цифры из сообщения оказались кодом для смены пароля в онлайн-банке. После этого с карты списались все деньги. Сотрудники полиции устроят рейды по жилым домам, чтобы рассказать жителям о новой схеме. Екатеринбуржцев просят быть бдительными и не сообщать свои данные через телефон или интернет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...