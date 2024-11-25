25 ноября 2024

Кличко и Кулеба вызвали на разговор обматерившего Зеленского комика из США

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Кличко обвинил стенд-ап комика в распространении «российской пропаганды»
Кличко обвинил стенд-ап комика в распространении «российской пропаганды» Фото:

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и мэр Киева Виталий Кличко призвали лично приехать американского комика Джо Рогана, который ранее послал президента страны Владимира Зеленского на три буквы. Свои заявления политики опубликовали в соцсетях.

«Привет, Джо Роган. Издеваться над украинцами, не давая им возможности высказаться, — это нечестная борьба. Если когда-нибудь захочешь поговорить по-настоящему, давай сядем и поболтаем обо всем, что связано с Украиной, включая драконов. Ты знаешь свое дело, я знаю свое. Сигары с меня», — написал Кулеба в социальной сети Х.

Кличко также выразил своё несогласие с высказываниями американца и пригласил его к разговору: «Джо Роган, я не согласен». Мэр Киева опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что позиция стендапера совпадает с «российской пропагандой», и предложил обсудить этот вопрос в подкасте комика.

Ранее Роган у себя на подкасте оскорбил Зеленского и раскритиковал президента США Джо Байдена за разрешение ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS. В ходе разговора комик дважды послал украинского лидера на три буквы и обвинил его в желании начать третью мировую войну.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и мэр Киева Виталий Кличко призвали лично приехать американского комика Джо Рогана, который ранее послал президента страны Владимира Зеленского на три буквы. Свои заявления политики опубликовали в соцсетях. «Привет, Джо Роган. Издеваться над украинцами, не давая им возможности высказаться, — это нечестная борьба. Если когда-нибудь захочешь поговорить по-настоящему, давай сядем и поболтаем обо всем, что связано с Украиной, включая драконов. Ты знаешь свое дело, я знаю свое. Сигары с меня», — написал Кулеба в социальной сети Х. Кличко также выразил своё несогласие с высказываниями американца и пригласил его к разговору: «Джо Роган, я не согласен». Мэр Киева опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что позиция стендапера совпадает с «российской пропагандой», и предложил обсудить этот вопрос в подкасте комика. Ранее Роган у себя на подкасте оскорбил Зеленского и раскритиковал президента США Джо Байдена за разрешение ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS. В ходе разговора комик дважды послал украинского лидера на три буквы и обвинил его в желании начать третью мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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