Кличко и Кулеба вызвали на разговор обматерившего Зеленского комика из США

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и мэр Киева Виталий Кличко призвали лично приехать американского комика Джо Рогана, который ранее послал президента страны Владимира Зеленского на три буквы. Свои заявления политики опубликовали в соцсетях.
«Привет, Джо Роган. Издеваться над украинцами, не давая им возможности высказаться, — это нечестная борьба. Если когда-нибудь захочешь поговорить по-настоящему, давай сядем и поболтаем обо всем, что связано с Украиной, включая драконов. Ты знаешь свое дело, я знаю свое. Сигары с меня», — написал Кулеба в социальной сети Х.
Кличко также выразил своё несогласие с высказываниями американца и пригласил его к разговору: «Джо Роган, я не согласен». Мэр Киева опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что позиция стендапера совпадает с «российской пропагандой», и предложил обсудить этот вопрос в подкасте комика.
Ранее Роган у себя на подкасте оскорбил Зеленского и раскритиковал президента США Джо Байдена за разрешение ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS. В ходе разговора комик дважды послал украинского лидера на три буквы и обвинил его в желании начать третью мировую войну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.