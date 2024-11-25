Почему зимой чаще болит голова

Зимой люди чаще страдают от головных болей из-за сокращения светового дня, перепада температур и атмосферного давления. Об этом рассказал главный врач городской больницы №2 Максим Угнивенко.
«Снижение продолжительности светового дня, резкие перепады температур и атмосферного давления могут усиливать головные боли у метеозависимых людей. В осенне-зимний период головные боли становятся более частыми из-за этих факторов», — написал Угнивенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Изменения погоды влияют на работу вегетативной нервной системы, вызывая головную боль и другие симптомы, особенно у лиц, склонных к мигреням, отметил врач. Холод может провоцировать напряжение мышц головы и как следствие — болевые ощущения. Угнивенко также напомнил о важности поддержания водного баланса и защиты головы от переохлаждения в холодное время года.
Для облегчения состояния при головной боли рекомендуется использование контрастного душа, теплых ванночек для ног и отдыха в прохладном помещении. Не стоит забывать и о легкой физической активности, которая поможет снять напряжение.
Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение, могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха.
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