25 ноября 2024

Почему зимой чаще болит голова

Челябинский врач Угнивенко: изменения погоды зимой провоцируют головную боль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , пенсионер, аптека, бабушка, лекартства, пенсионер в аптеке, бабушка в аптеке
Изменения погоды влияют на работу вегетативной нервной системы Фото:

Зимой люди чаще страдают от головных болей из-за сокращения светового дня, перепада температур и атмосферного давления. Об этом рассказал главный врач городской больницы №2 Максим Угнивенко.

«Снижение продолжительности светового дня, резкие перепады температур и атмосферного давления могут усиливать головные боли у метеозависимых людей. В осенне-зимний период головные боли становятся более частыми из-за этих факторов», — написал Угнивенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Изменения погоды влияют на работу вегетативной нервной системы, вызывая головную боль и другие симптомы, особенно у лиц, склонных к мигреням, отметил врач. Холод может провоцировать напряжение мышц головы и как следствие — болевые ощущения. Угнивенко также напомнил о важности поддержания водного баланса и защиты головы от переохлаждения в холодное время года.

Для облегчения состояния при головной боли рекомендуется использование контрастного душа, теплых ванночек для ног и отдыха в прохладном помещении. Не стоит забывать и о легкой физической активности, которая поможет снять напряжение.

Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение, могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зимой люди чаще страдают от головных болей из-за сокращения светового дня, перепада температур и атмосферного давления. Об этом рассказал главный врач городской больницы №2 Максим Угнивенко. «Снижение продолжительности светового дня, резкие перепады температур и атмосферного давления могут усиливать головные боли у метеозависимых людей. В осенне-зимний период головные боли становятся более частыми из-за этих факторов», — написал Угнивенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Изменения погоды влияют на работу вегетативной нервной системы, вызывая головную боль и другие симптомы, особенно у лиц, склонных к мигреням, отметил врач. Холод может провоцировать напряжение мышц головы и как следствие — болевые ощущения. Угнивенко также напомнил о важности поддержания водного баланса и защиты головы от переохлаждения в холодное время года. Для облегчения состояния при головной боли рекомендуется использование контрастного душа, теплых ванночек для ног и отдыха в прохладном помещении. Не стоит забывать и о легкой физической активности, которая поможет снять напряжение. Врачи кардиоцентра Сургута (ХМАО) ранее посоветовали чаще проветривать помещения, гулять и ограничить употребление кофе, чтобы справиться с резкими скачками температуры воздуха. Такие симптомы, как сонливость, головная боль и ускоренное сердцебиение, могут появиться из-за резких перепадов температуры воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...