Глава МЧС проверил, как спасатели ХМАО ликвидируют аварии на нефтяных месторождениях

Глава МЧС России Александр Куренков посетил с рабочим визитом Сургут (ХМАО). Он оценил готовность к работе противофонтанной службы региона и проинспектировал пожарно-спасательную часть №49, сообщает telegram-канал МЧС России.
«Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность противофонтанной службы в ХМАО. Практические навыки специалисты Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части продемонстрировали в учении. Они показали технологию герметизации скважин с применением устьевого оборудования», — сообщает telegram-канал.
Александр Куренков назвал сургутский отряд одним из лучших в стране и отметил, что он второй год подряд становится победителем в конкурсе профессионального мастерства. «Подразделение оснащено современными средствами и техникой. Это большой плюс к профессионализму сотрудников. Они способны справиться с авариями любой сложности», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.
Также глава ведомства проинспектировал пожарно-спасательную часть №49 в Сургуте, которое защищает 15 жилых домов и 15 СОТов. С начала года пожарные части ликвидировали порядка 150 пожаров и спасли 24 человека. Куренков вручил пожарным и спасателям Югры правительственные и ведомственные награды.
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