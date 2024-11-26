Чего ждать политэлитам от нового главного идеолога правительства ХМАО

Назначение первого заместителя губернатора ХМАО — Югры Павла Тараканова завершило основную волну ротаций югорского кабмина, инициированную главой региона Русланом Кухаруком. Смена главного идеолога правительства неизбежно повлияет на расстановку сил в автономном округе. Местные элиты — как регионального, так и муниципального масштаба — с опасением ждут ревизий Тараканова и гадают, смогут ли их пережить. О том, чего ждать Югре с приходом нового главного идеолога — в материале URA.RU.
Слухи о зачистках
Смена руководства любого отраслевого блока в правительстве Югры неизбежно порождает обсуждения в кулуарах. Опрошенные журналистами собеседники агентства в правительстве и на территориях отмечают, что ожидают с приходом главы внупола кадровых чисток. «Все гадают, какой процент ставленников бывшего главного идеолога Алексея Шипилова сохранится в правительстве и „подведах“. Думаю, неизбежно будут изменения и на местах, хотя, безусловно, и не сразу. Кроме того, политблок при экс-губернаторе Наталье Комаровой был плотно завязан с рядом НКО, которым, на мой взгляд, нужна тотальный аудит. Ревизии требуют и отношения с контрагентами. Разумеется, никто не хочет лишиться работы или финансирования, но для этого нужно показать, что ты не только присягнул новой власти, но и готов работать согласно новым требованиям», — комментирует инсайдер.
Тем не менее, резких перестановок с первого же дня ждать не стоит. «Новому куратору политблока предстоит освоиться и принять дела. Это займет какое-то время. Да и вообще, массовые увольнения — это не про Тараканова и не про Кухарука. Они, в целом, гораздо бережнее относятся к кадрам, чем их предшественники. При Комаровой дошло до того, что в кадровом резерве не хватало даже кандидатов на пост глав муниципалитетов и их заместителей. „Скамейка запасных“ даже до скандальных выборов главы Нефтеюганска, которые удалось провести только с четвертой итерации, уже была пуста. Но любимые югорчанами скандальные политические игры, скорее всего, придется забыть. Тараканов с его масштабами — не та фигура, на которую могут оказать давление местные бузотеры», — уточняет высокопоставленный собеседник в правительстве.
Выстраивание вертикали власти и отношений с политэлитами
В Югре, как это исторически сложилось, далеко не все политические процессы концентрировались в руках главы региона. Это было и при первом губернаторе Александре Филипенко, это сохранилось и при втором губернаторе Наталье Комаровой. Им обоим приходилось прилагать усилия для соблюдения баланса между нефтяниками, газовиками, другим крупным бизнесом и местными, зачастую весьма скандальными, элитами. После отставки Комаровой новым югорским властям была поставлена задача оставить только один центр принятия решений — и это должен быть губернатор.
Собственно, решать эту задачу и будет новый первый заместитель по политике. «Общая задача руководителя внутрипола — это стабильная политическая ситуация в том регионе, где он работает. Поэтому в первую очередь эту задачу сегодня должен решать Павел Владимирович, находясь на посту первого заместителя губернатора Югры. Это стабильная общественно-политическая обстановка. А вся остальная работа, связанная с политическими партиями — это работа руководителей партии. И об этой работе будут судить избиратели, когда придут на выборы голосовать», — отмечает в беседе с журналистом URA.RU лидер ЛДПР в Уральском федеральном округе Владимир Сысоев.
По словам политика, Тараканов абсолютно одинаково абстрагирован от любых политических, экономических элит Югры, но при этом обладает гораздо большим политическим весом, нежели предшественник. «Он с полным пониманием относится к той работе, которую проводит „Единая Россия“ как правящая партия. Он полностью понимает государственность ЛДПР, поскольку он в ней был. Поэтому мы понимаем, что этот человек, на мой взгляд, является государственником. Это очень важно. Если многие предыдущие являлись временными варягами, не имеющими никакого опыта работы в политике, то Тараканов прошел все стадии своей работы. Он имеет опыт выборов. Он имеет опыт работы и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Он имеет опыт работы в исполнительных органах власти. У него сегодня выстроены конструктивные взаимоотношения со всеми кураторами УрФО», — добавляет Сысоев.
Более приземленные задачи
Тем не менее, по словам политолога Александра Безделова, у Тараканова, с его огромным уровнем работы и связями в масштабе федерации, могут возникнуть сложности именно на локальном уровне. «Это человек высокого полета. Посмотрим, насколько он сможет решать задачи приземленные. В целом, исходные данные очень позитивные», — уточняет Безделов.
Новый куратор политблока начал активную работу уже в первые дни. В беседе с URA.RU он отметил, что уже успел познакомиться с коллегами в департаментах, принял участие в совещаниях, а также на заседании комитета окружной думы по бюджету и финансам, и график очень плотный.
Достижение высокого результата выборов без фанатизма
Тараканов получил пост в правительстве Югры в самом начале нового электорального цикла. В 2026 году в ХМАО пройдет избирательные кампании сразу на четырех уровнях. Югорчане выберут депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум в крупных городах. Предыдущая крупная избирательная кампания — президентские выборы в марте 2024 года — стала одной из самых успешных за всю историю региона и принесла политические очки экс-куратору внупола Шипилову. Югра впервые обошла Тюменскую область, показав рекордную явку — 87,13%.
Политолог Безделов отмечает, что все будет зависеть от разнарядок, которые даст федеральный центр. По его мнению, рекомендованные АП цифры будут достигаться, тем более, по Госдуме. «Другой вопрос, что вряд ли будет какой-то фанатизм. При Шипилове Югра уже вплотную приблизилась к Ямалу с его традиционно высокими показателями. Самое важное, на мой взгляд, это не показатели, а качество. То есть того, насколько к этим результатам не будет претензий. Насколько те люди, которые будут идти от округа, адекватные, не возникающие из ниоткуда. Тараканов — это человек с бэкграундом, ему не нужно при помощи цифр доказывать свою нужность и полезность. Поэтому здесь все-таки подход будет другой», — подытожил эксперт.
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