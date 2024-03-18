Политологи раскрыли стратегию успешных выборов в ХМАО

Выборы в ХМАО получили высокую оценку политтехнологов

18 марта 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Выборы в ХМАО получили высокую оценку политтехнологов Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатору ХМАО Наталье Комаровой удалось удивить федеральных политологов. Региону удалось побить все рекорды по явке и качеству голосования. Успешную стратегию ХМАО обсуждают эксперты в своих telegram-каналах. Мнениями поделились Борис Григорьев (PRAVDASERM), Евгений Минченко («ГосСовет 2.0») и Ярослав Игнатовский («Политген»). «В ХМАО качественно отладили работу по линии производственной и партийной мобилизации. „Единая Россия“ задействовала актив партийцев, сторонников и лоялистов в 500 тысяч человек. В обеспечение явки включился весь крупный бизнес, разумеется, наибольший вклад внесли нефтегазовые предприятия. Главы нефтегазовых компаний лично контролировали работу по мобилизации своих коллективов, чтобы обеспечить высочайший уровень поддержки президента Путина. Впервые в округе массово голосовали вахтовики, которых десятки тысяч трудятся в Югре», — отметил Григорьев. Минченко отдельно оценил арсенал технологий, которые успешно применялись окружными властями на выборах. «В Югре подготовку к 2024 году начали за несколько лет до его наступления. В регионе поставили на простой для восприятия тезис: „Президент поддерживает Югру — Югра поддерживает Президента“. Внупол региона закрепил в сознании электората мысль, что Путин сегодня — это не просто политик, это ось, которая гарантирует северянам сохранение высокого уровня жизни, понятный и притягательный образ будущего», — написал эксперт. Игнатовский и вовсе назвал избирательную кампанию одной из лучших. Он отметил открытый диалог и встречи губернатора с жителями, благодаря чему инициативы затем удавалось реализовывать на федеральном уровне. Понравился эксперту и кейс с викториной «Достижения Югры», в котором смогли принять участие не только дети, но и взрослые. «Вообще проекты с участием подрастающего поколения хорошо работают на явку. Дети приводят родителей, бабушек и дедушек к избирательным участкам, зачастую помогая в зависимости от темы спецпроекта, масштаба акции, региона и погоды обеспечить около 30% явки. Еще штабным креативщикам удалось сделать выборы интересными для жителей, привлечь внимание даже тех, кто обычно дистанцируется от политики — кого образом будущего, а кого теплыми котами и сказочными персонажами. Это была интересная кампания», — заключил политолог. Ранее URA.RU писало о том, как властям ХМАО удалось привлечь на выборы почти миллион югорчан. Явка побила все рекорды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой удалось удивить федеральных политологов. Региону удалось побить все рекорды по явке и качеству голосования. Успешную стратегию ХМАО обсуждают эксперты в своих telegram-каналах. Мнениями поделились Борис Григорьев (PRAVDASERM), Евгений Минченко («ГосСовет 2.0») и Ярослав Игнатовский («Политген»). «В ХМАО качественно отладили работу по линии производственной и партийной мобилизации. „Единая Россия“ задействовала актив партийцев, сторонников и лоялистов в 500 тысяч человек. В обеспечение явки включился весь крупный бизнес, разумеется, наибольший вклад внесли нефтегазовые предприятия. Главы нефтегазовых компаний лично контролировали работу по мобилизации своих коллективов, чтобы обеспечить высочайший уровень поддержки президента Путина. Впервые в округе массово голосовали вахтовики, которых десятки тысяч трудятся в Югре», — отметил Григорьев. Минченко отдельно оценил арсенал технологий, которые успешно применялись окружными властями на выборах. «В Югре подготовку к 2024 году начали за несколько лет до его наступления. В регионе поставили на простой для восприятия тезис: „Президент поддерживает Югру — Югра поддерживает Президента“. Внупол региона закрепил в сознании электората мысль, что Путин сегодня — это не просто политик, это ось, которая гарантирует северянам сохранение высокого уровня жизни, понятный и притягательный образ будущего», — написал эксперт. Игнатовский и вовсе назвал избирательную кампанию одной из лучших. Он отметил открытый диалог и встречи губернатора с жителями, благодаря чему инициативы затем удавалось реализовывать на федеральном уровне. Понравился эксперту и кейс с викториной «Достижения Югры», в котором смогли принять участие не только дети, но и взрослые. «Вообще проекты с участием подрастающего поколения хорошо работают на явку. Дети приводят родителей, бабушек и дедушек к избирательным участкам, зачастую помогая в зависимости от темы спецпроекта, масштаба акции, региона и погоды обеспечить около 30% явки. Еще штабным креативщикам удалось сделать выборы интересными для жителей, привлечь внимание даже тех, кто обычно дистанцируется от политики — кого образом будущего, а кого теплыми котами и сказочными персонажами. Это была интересная кампания», — заключил политолог. Ранее URA.RU писало о том, как властям ХМАО удалось привлечь на выборы почти миллион югорчан. Явка побила все рекорды.