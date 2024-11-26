В ХМАО умерла экс-депутат и основательница крупной клиники

В Сургуте умерла бывший депутат городской думы Наталья Пархомович. Она также являлась основательницей одного из первых частных медцентров Югры «Наджа».
«Заседание думы города сегодня началось с минуты молчания в память об ушедшей Наталье Пархомович. Наталья Викторовна была депутатом думы четвертого созыва, именно она одна из первых тридцать лет назад открыла частное медицинское учреждение», — говорится в telegram-канале думы Сургута.
Клиникой продолжит руководить сын Натальи Павел Пархомович. «Депутаты и аппарат думы города выражают соболезнование родным и близким Натальи Викторовны» — добавляют в публикации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!