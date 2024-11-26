26 ноября 2024

В ХМАО умерла экс-депутат и основательница крупной клиники

В Сургуте умерла экс-депутат и руководитель клиники Наталья Пархомович
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте умерла Наталья Пархомович
В Сургуте умерла Наталья Пархомович Фото:

В Сургуте умерла бывший депутат городской думы Наталья Пархомович. Она также являлась основательницей одного из первых частных медцентров Югры «Наджа».

«Заседание думы города сегодня началось с минуты молчания в память об ушедшей Наталье Пархомович. Наталья Викторовна была депутатом думы четвертого созыва, именно она одна из первых тридцать лет назад открыла частное медицинское учреждение», — говорится в telegram-канале думы Сургута.

Клиникой продолжит руководить сын Натальи Павел Пархомович. «Депутаты и аппарат думы города выражают соболезнование родным и близким Натальи Викторовны» — добавляют в публикации.

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В Сургуте умерла бывший депутат городской думы Наталья Пархомович. Она также являлась основательницей одного из первых частных медцентров Югры «Наджа». «Заседание думы города сегодня началось с минуты молчания в память об ушедшей Наталье Пархомович. Наталья Викторовна была депутатом думы четвертого созыва, именно она одна из первых тридцать лет назад открыла частное медицинское учреждение», — говорится в telegram-канале думы Сургута. Клиникой продолжит руководить сын Натальи Павел Пархомович. «Депутаты и аппарат думы города выражают соболезнование родным и близким Натальи Викторовны» — добавляют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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