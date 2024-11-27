«Обозвал и вышвырнул из машины»: в ХМАО таксист набросился на пассажирку

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась на таксиста «АвтоЛиги», который набросился на нее с кулаками. Об этом женщина написала в соцсетях.
«На дороге он [таксист] начал исполнять: буксовал, проезжал на красный, музыку врубил, дабы себя показать. Когда сделала замечание, обозвал меня разными матами…и просто дракой кинулся на меня и вышвырнул из машины», — написала пассажирка в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
Югорчанка сообщила, что водитель такси причину своего поведения объяснить не смог. Также, по словам женщины, таксист признался в том, что не имеет водительских прав. С представителем «АвтоЛиги» URA.RU связаться пока не удалось.
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