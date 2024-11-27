27 ноября 2024

Стекольщик из Ирбита погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Собянин добровольно стал стрелком после начала мобилизации (архивное фото)
Александр Собянин добровольно стал стрелком после начала мобилизации (архивное фото) Фото:

В зоне проведения спецоперации России на Украине погиб 41-летний житель Ирбита (Свердловская область) Александр Собянин. Прощание с ним пройдет уже 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

«Ирбит скорбит вместе с родными Героя. 12 октября при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб Александр Сергеевич Собянин», — говорится в группе «ИРБИТ. Официально» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Собянин родился 20 марта 1983 года. После окончания школы он поступил в училище, где получил профессию плотника, после чего устроился на стекольный завод. По словам родных, он был добрым, отзывчивым, творческим и преданным другом.

В сентябре 2022 года он находился на военных сборах как резервист. С началом мобилизации добровольно записался стрелком. Отдать последние почести бойцу ирбитчане смогут 29 ноября в 11:30 в прощальном зале «Рай».

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В зоне проведения спецоперации России на Украине погиб 41-летний житель Ирбита (Свердловская область) Александр Собянин. Прощание с ним пройдет уже 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации города. «Ирбит скорбит вместе с родными Героя. 12 октября при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб Александр Сергеевич Собянин», — говорится в группе «ИРБИТ. Официально» в соцсети «ВКонтакте». Александр Собянин родился 20 марта 1983 года. После окончания школы он поступил в училище, где получил профессию плотника, после чего устроился на стекольный завод. По словам родных, он был добрым, отзывчивым, творческим и преданным другом. В сентябре 2022 года он находился на военных сборах как резервист. С началом мобилизации добровольно записался стрелком. Отдать последние почести бойцу ирбитчане смогут 29 ноября в 11:30 в прощальном зале «Рай».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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