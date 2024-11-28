В строительной компании миллиардера из ХМАО сменился директор

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Новый директор возглавил строительную компанию нефтяного миллиардера из ХМАО
Новый директор возглавил строительную компанию нефтяного миллиардера из ХМАО Фото:

В строительной компании СЗ «ЮКС-СК», одним из владельцев которой выступает миллиардер из Пыть-Яха (ХМАО) Ярослав Мельник, назначен новый руководитель. Прежнего директора Валерия Ковалева, возглавлявшего предприятие более 14 лет, сменил Геннадий Седьмов, о чем свидетельствуют документы Единого государственного реестра юридических лиц.

«Генеральный директор СЗ „ЮКС-СК“ с 2024 года — Геннадий Седьмов. Ранее этот пост занимал Валерий Ковалев, руководил предприятием с 2007 по 2024 годы», — указано в документах, доступных редакции URA.RU.

Фирма СЗ «ЮКС-СК» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика строительных проектов в Ставропольском крае. Мельник владеет половиной компании с 2023 года. Остальная часть фирмы принадлежит депутату из Ессентуков Юрию Клешне. Связаться с представителями компании СЗ «ЮКС-СК» агентству URA.RU не удалось.

Самым большим активом югорского миллиардера является компания «Экотон», входящая в пятерку крупнейших нефтесервисных предприятий ХМАО. Общая стоимость активов Мельника оценивается в 14 миллиардов рублей. Бизнесмен является учредителем восьми компаний.

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В строительной компании СЗ «ЮКС-СК», одним из владельцев которой выступает миллиардер из Пыть-Яха (ХМАО) Ярослав Мельник, назначен новый руководитель. Прежнего директора Валерия Ковалева, возглавлявшего предприятие более 14 лет, сменил Геннадий Седьмов, о чем свидетельствуют документы Единого государственного реестра юридических лиц. «Генеральный директор СЗ „ЮКС-СК“ с 2024 года — Геннадий Седьмов. Ранее этот пост занимал Валерий Ковалев, руководил предприятием с 2007 по 2024 годы», — указано в документах, доступных редакции URA.RU. Фирма СЗ «ЮКС-СК» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика строительных проектов в Ставропольском крае. Мельник владеет половиной компании с 2023 года. Остальная часть фирмы принадлежит депутату из Ессентуков Юрию Клешне. Связаться с представителями компании СЗ «ЮКС-СК» агентству URA.RU не удалось. Самым большим активом югорского миллиардера является компания «Экотон», входящая в пятерку крупнейших нефтесервисных предприятий ХМАО. Общая стоимость активов Мельника оценивается в 14 миллиардов рублей. Бизнесмен является учредителем восьми компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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