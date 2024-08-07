07 августа 2024

Миллиардер из ХМАО заплатит рекордные налоги государству

Компания «Экотон» из ХМАО выплатит более семи миллиардов налогов в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтесервисная компания миллиардера из ХМАО заплатит рекордные налоги в 2024 году
Нефтесервисная компания миллиардера из ХМАО заплатит рекордные налоги в 2024 году Фото:

Нефтесервисная компания «Экотон» из ХМАО, которая принадлежит миллиардеру Ярославу Мельнику, заплатит рекордные налоги в 2024 году. Первый заместитель генерального директора компании Олег Антонов сообщил об этом врио губернатора Югры Руслану Кухаруку на рабочей встрече в Пыть-Яхе (ХМАО), где присутствовал корреспондент URA.RU.

«За весь период существования компания „Экотон“ перечислила в бюджеты всех уровней 26 миллиардов 104 миллиона рублей. За 2022 год было оплачено 3,6 млрд, за 2023 — 6,4 млрд, прогноз на 2024 год — 7,1 миллиарда рублей», — привел статистику Антонов.

«Экотон» был основан более четверти века назад. За все годы работы компания перечислила более трех миллиардов рублей в бюджет Пыть-Яха — города, где базируются основные промышленные площадки предприятия.

Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Экотон»» вошел в пятерку богатейших людей ХМАО. В 2023 году  он открыл три новых компании в других регионах, а прибыль его югорского нефтесервиса выросла почти вдвое и  составила 4,5 млрд рублей.

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Нефтесервисная компания «Экотон» из ХМАО, которая принадлежит миллиардеру Ярославу Мельнику, заплатит рекордные налоги в 2024 году. Первый заместитель генерального директора компании Олег Антонов сообщил об этом врио губернатора Югры Руслану Кухаруку на рабочей встрече в Пыть-Яхе (ХМАО), где присутствовал корреспондент URA.RU. «За весь период существования компания „Экотон“ перечислила в бюджеты всех уровней 26 миллиардов 104 миллиона рублей. За 2022 год было оплачено 3,6 млрд, за 2023 — 6,4 млрд, прогноз на 2024 год — 7,1 миллиарда рублей», — привел статистику Антонов. «Экотон» был основан более четверти века назад. За все годы работы компания перечислила более трех миллиардов рублей в бюджет Пыть-Яха — города, где базируются основные промышленные площадки предприятия. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Экотон»» вошел в пятерку богатейших людей ХМАО. В 2023 году  он открыл три новых компании в других регионах, а прибыль его югорского нефтесервиса выросла почти вдвое и  составила 4,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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