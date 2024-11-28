В Екатеринбурге школы закрыли на карантин из-за вспышки вируса

28 ноября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге болеют больше сотни школьников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии полностью на карантин закрыли школы №175 (ул. Серова, 12), №48 (ул. Крауля, 91) и №163 (ул. Заводская, 36б). Соответствующие приказы опубликованы на сайтах учреждений. Согласно документации, учеников школы №175 вывели на дистант с 20 по 30 ноября, №48 — с 22 ноября по 1 декабря, №163 — с 23 ноября по 2 декабря. В учреждениях ежедневно проводят дезинфекцию и уборку помещений. Корреспонденту URA.RU в департаменте образования мэрии пояснили, что на данный момент в Екатеринбурге болеют 134 школьника. Уроки не проводят в 78 классах 30 учебных заведений. Ранее из-за вспышки вируса в школах города перестали принимать детей в 26 школах. Хуже всего обстановка была в Орджоникидзевском районе, где закрывали 16 учреждений. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии полностью на карантин закрыли школы №175 (ул. Серова, 12), №48 (ул. Крауля, 91) и №163 (ул. Заводская, 36б). Соответствующие приказы опубликованы на сайтах учреждений. Согласно документации, учеников школы №175 вывели на дистант с 20 по 30 ноября, №48 — с 22 ноября по 1 декабря, №163 — с 23 ноября по 2 декабря. В учреждениях ежедневно проводят дезинфекцию и уборку помещений. Корреспонденту URA.RU в департаменте образования мэрии пояснили, что на данный момент в Екатеринбурге болеют 134 школьника. Уроки не проводят в 78 классах 30 учебных заведений. Ранее из-за вспышки вируса в школах города перестали принимать детей в 26 школах. Хуже всего обстановка была в Орджоникидзевском районе, где закрывали 16 учреждений. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение.