В ХМАО подвели итоги полевой музейной биеннале

В Ханты-Мансийске завершилась X Югорская полевая музейная биеннале. В ней приняли участие более 100 участников из разных регионов России, сообщили в окружном правительстве.
«С 26 по 28 ноября Ханты-Мансийск стал центром притяжения для ученых, музейных специалистов и всех, кто заинтересован в сохранении историко-культурного и природного наследия. Более 100 участников из 26 регионов России и зарубежья собрались, чтобы обменяться опытом и представить результаты своих исследований», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
На форуме обсуждали роль полевых исследований в сохранении и популяризации культурного наследия. Также участники увидели фестиваль визуальной антропологии с авторским кино, а также практикумы, где они не только узнали что-то новое, но и создали уникальные объекты своими руками.
Ранее URA.RU cообщало, что наследница известного югорского писателя Юрия Вэллы (Айваседы) из ХМАО приняла участие в фестивале аборигенов на Ямале. Жительница Варьегана Нижневартовского района ХМАО Екатерина Айваседа побывала на молодежном форуме «Российский Север».
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