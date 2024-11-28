28 ноября 2024

В ХМАО подвели итоги полевой музейной биеннале

© Служба новостей «URA.RU»
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X Югорская полевая музейная биеннале завершилась в Ханты-Мансийске
X Югорская полевая музейная биеннале завершилась в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске завершилась X Югорская полевая музейная биеннале. В ней приняли участие более 100 участников из разных регионов России, сообщили в окружном правительстве. 

«С 26 по 28 ноября Ханты-Мансийск стал центром притяжения для ученых, музейных специалистов и всех, кто заинтересован в сохранении историко-культурного и природного наследия. Более 100 участников из 26 регионов России и зарубежья собрались, чтобы обменяться опытом и представить результаты своих исследований», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».

На форуме обсуждали роль полевых исследований в сохранении и популяризации культурного наследия. Также участники увидели фестиваль визуальной антропологии с авторским кино, а также практикумы, где они не только узнали что-то новое, но и создали уникальные объекты своими руками. 

Ранее URA.RU cообщало, что наследница известного югорского писателя Юрия Вэллы (Айваседы) из ХМАО приняла участие в фестивале аборигенов на Ямале. Жительница Варьегана Нижневартовского района ХМАО Екатерина Айваседа побывала на молодежном форуме «Российский Север». 

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В Ханты-Мансийске завершилась X Югорская полевая музейная биеннале. В ней приняли участие более 100 участников из разных регионов России, сообщили в окружном правительстве.  «С 26 по 28 ноября Ханты-Мансийск стал центром притяжения для ученых, музейных специалистов и всех, кто заинтересован в сохранении историко-культурного и природного наследия. Более 100 участников из 26 регионов России и зарубежья собрались, чтобы обменяться опытом и представить результаты своих исследований», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». На форуме обсуждали роль полевых исследований в сохранении и популяризации культурного наследия. Также участники увидели фестиваль визуальной антропологии с авторским кино, а также практикумы, где они не только узнали что-то новое, но и создали уникальные объекты своими руками.  Ранее URA.RU cообщало, что наследница известного югорского писателя Юрия Вэллы (Айваседы) из ХМАО приняла участие в фестивале аборигенов на Ямале. Жительница Варьегана Нижневартовского района ХМАО Екатерина Айваседа побывала на молодежном форуме «Российский Север». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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