Жители просят власти ХМАО уравнять размеры выплат для бойцов СВО

Югорчане просят губернатора ХМАО Руслана Кухарука уровнять выплаты служащим по контракту и мобилизованным бойцам СВО. Об этом жители региона массово пишут в соцсетях.
«Военнослужащий по контракту, находясь в зоне СВО, каждый второй месяц получает как минимум 360 000 рублей, в то время как мобилизованный военнослужащий 210 000 рублей. В связи с чем, мы просим уравнять денежные выплаты от округа между военнослужащими по контракту и мобилизованными гражданами», — написал один из жителей под постом губернатора ХМАО в Telegram.
Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент социального развития ХМАО. Ответ ожидается.
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