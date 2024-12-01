01 декабря 2024

Жители просят власти ХМАО уравнять размеры выплат для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие по контракту получают выплаты больше, чем мобилизованные бойцы СВО
Военнослужащие по контракту получают выплаты больше, чем мобилизованные бойцы СВО Фото:

Югорчане просят губернатора ХМАО Руслана Кухарука уровнять выплаты служащим по контракту и мобилизованным бойцам СВО. Об этом жители региона массово пишут в соцсетях.

«Военнослужащий по контракту, находясь в зоне СВО, каждый второй месяц получает как минимум 360 000 рублей, в то время как мобилизованный военнослужащий 210 000 рублей. В связи с чем, мы просим уравнять денежные выплаты от округа между военнослужащими по контракту и мобилизованными гражданами», — написал один из жителей под постом губернатора ХМАО в Telegram.

Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент социального развития ХМАО. Ответ ожидается.

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Югорчане просят губернатора ХМАО Руслана Кухарука уровнять выплаты служащим по контракту и мобилизованным бойцам СВО. Об этом жители региона массово пишут в соцсетях. «Военнослужащий по контракту, находясь в зоне СВО, каждый второй месяц получает как минимум 360 000 рублей, в то время как мобилизованный военнослужащий 210 000 рублей. В связи с чем, мы просим уравнять денежные выплаты от округа между военнослужащими по контракту и мобилизованными гражданами», — написал один из жителей под постом губернатора ХМАО в Telegram. Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент социального развития ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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